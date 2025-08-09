Svētceļojuma grūtības atkailina, un tur viss notiek pa īstam. Uz Aglonu - arī jaunieši no Ogres

Katru gadu vasarā ticīgie dodas svētceļojumā, ar kājām mērojot ceļu līdz Aglonai. Kā vēsta RETV, šogad daļa ceļotāju savu gājienu sāka 3. augustā no Salaspils, piestājot arī Jēkabpilī. Agri rīti, nogurums un pusdienas ceļu malās - to piedzīvo arī jaunieši no Ogres. Vairāki no tiem šādā svētceļojumā dodas pirmo reizi.
“Es eju otro dienu, pagaidām viss ir ļoti forši, visi ir draudzīgi, gardas pusdienas, ēšana un arī tādi pārdomu brīži. Kopā pavadītais laiks ir tāds mierīgs un ļoti svētpilns,” stāsta Matejs no Ogres.
Katoļticīgais jaunietis Matejs no Ogres, attēls - ekrānšāviņš no ReTV sižeta
“Mums ir trešā diena, kājas, protams, sāp, bet ir forši, cilvēki jauki, ēdiens garšīgs. Paēdām, nedaudz atpūtāmies, tagad būs vairāk enerģijas,” piebilst Sindija no Ogres.
Arī prāvests un grupas vadītājs Salaspils un Ogres katoļu draudžu prāvests Ilmārs Tolstovs televīzijas žurnālistiem saka, ka viņam šāds svētceļojums ir "svēta lieta, jo te viss notiekot pa īstam"šo notikumu pirmo reizi piedzīvoja savos jaunības gados
“Kad man bija 19 gadi, es sāku iet svētceļojumā kā vēl nekristīts cilvēks, un tā bija vieta, kur es kļuvu par kristieti, katoli. Grūtības atkailina. Parasti saka, lai iepazītu otru cilvēku, viņš jāizved kalnos, bet, ja gribi iepazīt otru cilvēku, aizved viņu svētceļojumā, jo trešajā, ceturtajā dienā krīt maskas.”
