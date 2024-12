Svētdienas skolu skolotāju apmācības

Pilns apmācību kurss sastāv no 12 nodarbībām sestdienās Rīgā un divām intensīvajām nedēļas nogalēm no 4. līdz 6. aprīlim Saldū, Gregoskolā, kā arī no 10. līdz 12. oktobrim Kalna skolā Madonas tuvumā. Par pilnu kursu apjomu tiks izsniegtas LELB apliecības. Interesenti var apmeklēt pilnu kursu vai arī tikai atsevišķas nodarbības. Apmācību datumi, informācija par dalības maksu un organizatoru kontakti publicēti lelb.lv. Pieteikšanās apmācībām šeit.: