24.12.2021. Piektdiena (Ziemassvētku svētvakara Dievkalpojums)
11:00 - 12:30 RETV Tiešraide, zaļā režīmā pārbaudot vakcinācijas statusu.
14:00 - Sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
16:00 - Sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
19:00 - Zaļā režīmā pārbaudot vakcinācijas statusu.
Visi Dievkalpojumi bez Svētā Vakarēdiena.
25.12.2021. Sestdiena Pirmie Ziemassvētlki
10:00 Sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
11:00 Zaļā režīmā pārbaudot vakcinācijas statusu.
Visi Dievkalpojumi ar Svēto Vakrēdienu.
26.12.2021. Svētdiena 2. Ziemassvētki
10:00 Sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
11:00 Zaļā režīmā pārbaudot vakcinācijas statusu.
Visi Dievkalpojumi ar Svēto Vakrēdienu
31.12.2021. Plkst. 19:00 Gada noslēguma Dievkalpojums
Sarkanā režīmā, nepārbaudot vakcinācijas statusu.
Dievkalpojumi Suntažu ev. luteriskajā draudzē:
24.12.2021 plkst.14:00 Sarkanā režīmā, nepārbaudot vakcinācijas statusu.
26.12.2021. plkst.14:00 Sarkanā režīmā, nepārbaudot vakcinācijas statusu.
Mārtiņš Kalējs, Ogres un Suntažu draudzes mācītājs