Svētku Dievkalpojumi Ogres un Suntažu luterāņu draudzēs

Svētku Dievkalpojumi Ogres un Suntažu luterāņu draudzēs

Svētku Dievkalpojumi Ogres luterāņu draudzē:

24.12.2021. Piektdiena (Ziemassvētku svētvakara Dievkalpojums)
   11:00 - 12:30 RETV Tiešraide, zaļā režīmā pārbaudot vakcinācijas statusu.
   14:00 - Sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
   16:00 - Sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
   19:00 - Zaļā režīmā pārbaudot vakcinācijas statusu.
Visi Dievkalpojumi bez Svētā Vakarēdiena.

25.12.2021. Sestdiena Pirmie Ziemassvētlki

 10:00 Sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
   11:00 Zaļā režīmā pārbaudot vakcinācijas statusu.
Visi Dievkalpojumi ar Svēto Vakrēdienu.

26.12.2021. Svētdiena 2. Ziemassvētki
   10:00 Sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
   11:00 Zaļā režīmā pārbaudot vakcinācijas statusu.
Visi Dievkalpojumi ar Svēto Vakrēdienu

31.12.2021. Plkst. 19:00 Gada noslēguma Dievkalpojums
Sarkanā režīmā, nepārbaudot vakcinācijas statusu.

Dievkalpojumi Suntažu ev. luteriskajā draudzē:

24.12.2021 plkst.14:00 Sarkanā režīmā, nepārbaudot vakcinācijas statusu.
26.12.2021. plkst.14:00 Sarkanā režīmā, nepārbaudot vakcinācijas statusu.

Mārtiņš Kalējs, Ogres un Suntažu draudzes mācītājs

