-Ogres katoļu baznīcā Svētā Mise plkst. 8.00, 10.00 un 18.00
-Ikšķiles katoļu baznīcas ārpusē, pie pieminekļa Svētā Mise plkst. 12.00
15. augusts, svētdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki
-Ogres katoļu baznīcā Svētā Mise plkst. 10.00, 16.30*, 18.00
-Ikšķiles Karmela klosterī Svētā Mise plkst. 12.00
-Ķeguma baznīcā Svētā Mise plkst. 14.30
22. augusts, svētdiena
-Ogres katoļu baznīcā Svētā Mise plkst. 10.00, 16.30*, 18.00
-Ikšķiles katoļu baznīcas ārpusē, pie pieminekļa Svētā Mise plkst. 12.00 -
! Svēto Misi vadīs V.E. Bīskaps Andris Kravalis un tās laikā tiks piešķirts Iestiprināšanas sakraments.
-Ķeguma baznīcā Svētā Mise plkst. 14.30
Prāvests Konstantīns Bojārs, mob. 26551206.
*Svētā Mise krievu valodā.