Jēzus lūgšana ir īsa koncentrēta lūgšana, kopīga visu konfesiju kristiešiem: Kungs, Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani – grēcinieku! "Mēs tik bieži dzirdam aicinājumus – lūgsimies kopā! Bet vai mēs zinām, kā to darīt? Ko lūgt un kā? Viena lūgšana, ko mēs visi zinām, ir Tēvreize, daudzi ir dzirdējuši arī lūgšanu vārdus – Kungs apžēlojies (Kyrie Eleison!), kas ir pati senākā, īsākā, vienkāršākā un spēcīgākā lūgšana. Jēzus lūgšana – teikums, kuru grūtos, neziņas pilnos brīžos var atkārtot nemitīgi – kaut stundām ilgi – līdz dvēselē ienāk miers un ķermenī no jauna atjaunojas spēks doties tālāk," saka producente Māra Špicberga.
Jēzus lūgšanai ir zināms daudz melodiju, daudz versiju. Šajā reizē mūziķi iedvesmojušies no grieķu – katoļu Vissvētākā Pestītāja misijas Ļvivā (Missionaries of the most Holy Redeemer) māsas Terēzas Vodjanas dziedājuma.
Ierakstā piedalās mūziķu apvienība – a capella grupa Aleksandras Špicbergas vadībā. Video autori: operatori – Kaspars Teilāns un Mārtiņš Naglis, skaņu celiņš – Andris Ūze, producente – Māra Špicberga.
"Lai pasaule neapstātos, ir svarīgi paturēt prātā divas lietas. Vispirms to, ka katram ir jādara tas, ko viņš prot vislabāk, jālieto savas prasmes kopīgas lietas labā, kā arī turpinot iesākto un neļaujot tam aiziet nebūtībā. Ja mēs katrs lietosim savus talantus – pasaule neapstāsies un Gaisma nedzisīs. Otrkārt, – svarīgi ir atrast laiku, lai apstātos. Lai dotu laiku lūgšanai, domu un spēka sakopošanai, arī – atpūtai pirms tālāka ceļa un jaunām cīņām," aicina A. Špicberga.
Rīgas ukraiņu grieķu – katoļu draudze šogad atzīmēs 30 gadu pastāvēšanu.
