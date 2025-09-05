Teksasas dziedošie vīri ar jubilejas koncertu priecēs arī klausītājus Rīgā un Liepājā

Koris “Teksasas dziedošie vīri” ir dibināts 1975. gadā. Organizācijā ir apvienoti seši reģionālie kori, kuros dzied muzikālās kalpošanas vadītāji, mācītāji un citi baznīcu darbinieki. Rīgā viesosies 130 dziedātāji un orķestra mūziķi un tos vadīs (kora vadītājs) Trents Bleklijs. Kora misija ir pagodināt Dievu caur mūziku un sludināt evaņģēliju visā pasaulē.
Koris Baltijas tūrē dosies ar klasisku Norvēģu Arktikas izpētes kuģi un savu ceļu uzsāks no Dalasas, ASV pilsētas Teksasas štatā. Tūres ietvaros koris muzicēs Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. Katrs koncerts būs muzikāli bagāts, uzrunājošs, Dievu godinošs un iedvesmojošs. Turklāt ar šī gada koncertprogrammu koris svin kora 50 gadu jubileju.
Koncertos varēs dzirdēt klasiskas kristīgas himnas, korāļus, gospelmūziku, slavas un pielūgsmes dziesmas, neizpaliks arī kantri mūzika, kas ir cieši saistīta ar Teksasas kultūru. Koris muzicēs kopā ar orķestri un ritma grupu, radot muzikāli aizraujošu vakaru. Kora vadītājs Trents Bleklijs, komentējot programmu, teica: “Mūsu koncertprogramma iepriecina cilvēkus ar kvalitatīvu mūziku”. Koncertā ar Dieva vārdu dalīsies sludinātājs Maikls Gots, kurš kopā ar kori ir kalpojis dažādās pasaules valstīs: Polijā, Rumānijā, Anglijā, Brazīlijā, Spānijā un Ukrainā, uzrunājot tūkstošiem klausītāju.
Latvijā klausītājiem būs unikāla iepēja dzirdēt kori “Teksas dziedošie vīri” divos jubilejas koncertos:
• 21. septembrī plkst. 19.00 – Rīgā, Mateja draudzē, Matīsa ielā 50b.
• 22. septembrī plkst. 19.00 – Liepājā, koncertzālē “Lielais Dzintars”.
Koncertos ieeja – brīva. (Būs iespēja ziedot.)