Dievs radīja pasauli un kā visīpašāko vietu tajā izveidoja Ēdenes dārzu. Brīnišķu un brīnumainu, piepildītu krāšņiem ziediem, gardiem augļiem un vareniem kokiem. Visbeidzot šajā brīnumaini skaistajā dārzā Dievs radīja arī cilvēku un uzticēja tam pārvaldīt dārzu un rūpēties par to. Diemžēl cilvēks nepaklausīja Dievam un vairs nevarēja būt kopā ar Viņu, dārzs bija jāatstāj. Vai ar to visam bija beigas? Nē, daudzus gadus vēlāk kādā citā dārzā, Ģetzemanes dārzā, Jēzus teica Dievam Tēvam: „Tavs prāts lai notiek, ne mans!” un labprātīgi devās nāvē. Tas notika, lai mēs dzīvotu, būtu kā auglīgi zari pie Vīnakoka, lai Svētais Gars mūsu dzīvi veidotu kā skaistu dārzu, kurā nobriest Gara auglis. Bērni būs aicināti piecu dienu laikā iepazīt Dieva darbus Vasaras Bībeles skolas programmā „Brīnumainais dārzs”, kopā mācoties klusumā sadzirdēt Dievu, skaļi izpaust savu prieku par Viņu dziesmās, spēlēt spēles, radoši darboties un doties misijā.
Sestdiena, 7. marts, 2026 12:29
Top jauna Vasaras Bībeles skolas programma „Brīnumainais dārzs”
Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) Svētdienskolu apvienība izstrādā jaunu Vasaras Bībeles skolas programmu „Brīnumainais dārzs”. Programma būs pieejama šī gada martā, un to varēs izmantot, plānojot Vasaras Bībeles skolu arī savā draudzē.