Top jauns TV projekts par cilvēku dzīves izvēlēm ceļā uz savu nodarbošanos

Šobrīd pilnā sparā rit filmēšanas darbi, lai jau septembra sākumā 1.sēriju nodotu skatītāju
vērtējumam.
Dokumentālais raidījumu cikls “Dzīves ceļojums” nav tikai par cilvēkiem un viņu izvēli
ceļā uz profesiju, bet katra stāsta pamatā ir unikāli personstāsti ar dziļi persnīgiem
emocināliem pārdzīvojumiem, jo dzīvē nav divu vienādu ceļu. Katram no mums ir savs
stāsts, savas izvēles, savi pārbaudījumi un brīži, kad jāsper solis uz priekšu, paļaujoties
vien uz ticību.
Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs savā ceļā no
jaunības meklējumiem līdz garīgajai kalpošanai piedzīvojis gan klusuma spēku, gan atbildības smagumu. Viņa dzīvesstāsts ir ticības un paklausības Dieva balsij apliecinājums.
Ārsts Gints Lapiņš, Vidzemes slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļas virsārsts, ik
dienas ir liecinieks jaunas dzīvības brīnumam. Viņa darbs ir paraugs, kā cilvēka rokas var kļūt par Dieva instrumentu.
Mācītājs un ērģeļbūves meistars Jānis Kalniņš savienojis garīgo kalpošanu ar radošu amatu,
apliecinot, ka ticība un māksla var plūst vienā dzīves ceļā un bagātināt pasauli.
Metropolīts Aleksandrs Kudrjašovs Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā pieredzējis gan garīgus
pacēlumus, gan izaicinājumus, taču vienmēr saglabājis uzticību savam aicinājumam un Dieva vadībai.
Aktrise un Romas katoļu baznīcas lektore Olga Dreģe ir piemērs tam, kā talants un ticība
satiekas vienā sirdī, atrodot jaunu izpausmi kalpošanā.
Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis dzīvē ir sastapies ar
brīžiem, kad nepieciešams mierināt citus, vienlaikus meklējot spēku pašam sev. Viņa stāsts ir
par mīlestību darbībā.
Jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs, “Radio Marija” vadītājs, apliecina, ka mediji var būt spēcīgs
instruments Dieva vēsts nodošanā, sasniedzot pat visattālākos klausītājus.
Latvijas Pareizticīgo Baznīcas diakons Jānis Amoliņš savu vietu kalpošanā atradis pēc
pārdomu un garīgu atklāsmju pilna ceļa, kļūstot par piemēru gatavībai doties tur, kur Dievs
aicina.
Kuldīgas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Viesturs Pirro pierāda, ka jaunības degsme
un apmaldīšanās dzīves tumsā atved līdz gaismai un, ka kalpošana mazā draudzē var nest
lielus augļus, ja vien uzticas un paļaujas uz Dieva plānu.
LELB arhibīskaps Jānis Vanags savā kalpošanā apvieno garīgu izlēmību un vadību, rādot, ka
ticības ceļš vienmēr ir arī kalpošanas ceļš.
Jaunais TV prjekts “Dzīves ceļojums” iedvesmo ticēt, ka īstais ceļš sākas tur, kur beidzas
bailes un sākas paļāvība.
Pirmās sērijas pirmizrāde plānota jau 9.septembrī (otrdien) kanālā ReTV (Latvijas
reģionu televīzija), Plkst. 21.30, ar atkārtojumu ceturtdien Plkst. 13.00 un sestdien
Plkst. 19.00
Projektu līdzfinansē: Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
Projekta izpildītājs: Zemgales Reģionālā televīzija
Top jauns TV projekts par cilvēku dzīves izvēlēm ceļā uz savu nodarbošanos
Jaunās sezonas sākumā TV kanālā “RETV” gaidāms unikāls dokumentālo raidījumu cikls “Dzīves ceļojums”, lai laika periodā no 9.septembra līdz 11.novembrim demonstrētu desmit stāstu sērijas saviem skatītājiem atklājot spilgtas un Latvijā labi zināmas personības ar saviem dzīvesstāstiem.