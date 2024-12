Traģiskā nelaime ar manu dvīņu brāli lika man saprast - dzīve ir viena, un tā var nebūt gara...

Es pusaudžu gados biju diezgan vientuļš, lai arī es nebiju viens. Man bija dvīņu brālis, ar kuru kopā mēdzām kopā spēlēt datorspēles un futbolu, bet skolā man nebija draugu. Mamma daudz strādāja un mani uzaudzināja trīs patēvi. Savu tēvu pirmspēdējo reizi redzēju astoņu gadu vecumā, bet pēdējo – viņa bērēs.

Es nezinu, kā jums katram ir gājis, varbūt sliktāk kā man, varbūt - krietni labāk. Šoreiz es vēlējos jums pastāstīt par kādu citu Tēvu. Iedomājieties kādu perfekto tēti, kurš ir mīļš, dāsns, priecīgs, tādu, kurš tevi aizsargā un pastāv par tevi, kad tas nepieciešams. Bībelē teikts, ka ir šāds tēvs atrodams, bet tas ir viens. Un tas ir Tēvs debesīs - Dievs. Bet ir viena problēma .. Bībele saka, ka Viņš ir svēts (nošķirts), bezgrēcīgs, taisns, lai arī ļoti mīlošs. Problēma ir tajā, ka mēs tādi neviens neesam, jo katrs no mums ir darījis kaut ko ļaunu. Bībelē teikts, ka šādi cilvēki nevar nokļūt pie Viņa, jo gaisma nav savienojama ar tumsu.

Ziemassvētkos mēs svinam to, kā Dieva dēls, Jēzus Kristus, nāca uz šo zemi un Viņš nodzīvoja perfektu dzīvi, neizdarot nevienu grēku. Viņš darīja daudzus brīnumus - dziedināja cilvēkus, pavairoja ēdienu, staigāja pa ūdens virsu un citus. Vēl Viņš stāstīja cilvēkiem, kāds ir Dievs, bet mācīja arī par kādu vietu, kur pēc nāves nokļūs tie, kuri nemīl Dievu. To vietu sauc par elli. Tur nokļūs tie, kas dara sliktas lietas. Vai tu esi izdarījis kaut vienu sliktu lietu? Es noteikti tādu esmu izdarījis. Ko nu mums darīt, lai nokļūtu debesīs, lai tev un man nebūtu jādodas uz elli?

Lūk, šī ir svarīgākā lieta, kura ir jāatrisina jums jūsu dzīvē.

Mēs neviens nezinām, kad būs mūsu pēdējā diena šeit virs zemes. Kā jau es teicu, man bija dvīņu brālis, bet … viņš nomira 25 gadu vecumā manā acu priekšā. Viņu nosita elektrība. Viņš atstāja aiz sevis sievu un divus bērnus. Tomēr ziniet, ka man bija miers sirdī par pašu galveno. Es zināju, ka viņš ticēja Jēzum Kristum. Nevis vienkārši Dievam, bet tam, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, piedevis viņa grēkus, mans brālis uzticējās Viņam.

Tātad - Jēzus Kristus nāca uz šīs zemes, lai izglābtu mūs no elles un lai mums katram pastāstītu, kāds ir Dievs, Viņa mīlošais Tēvs. Mēs zinām, ka Ziemassvētkos svinam Viņa piedzimšanu, bet zinām arī, ka Lieldienās Viņu piesita krustā. Viņš uzņēma uz Sevi to sodu, kuram bija jāpienākas tev un man. Viņš nomira, bet pēc trīs dienām augšāmcēlās, uzvarēja nāvi, bija 40 dienas redzams un tagad ir debesīs pie Dieva labās rokas.

Esmu domājis, ja kāds ļauns cilvēks nolaupītu kādu manas paziņas vai svešu vecāku bērnu un pēc tam zvanītu man, teikdams, ka apmainīs to bērnu pret manu dēlu. Vai es to dotu? Man liekas, ka nē…Man ļoti rūp apkārt cilvēki, bet vai tik ļoti? Tas būtu ļoti sarežģīts lēmums. Bet ziniet - Dievs izdarīja tieši to! Viņš atdeva Savu dēlu tevis dēļ. Viņš ir tik mīlošs Tēvs!

Ja tu tici, ka Jēzus Kristus ir miris tevis dēļ un nožēlo savus sliktos darbus, cenšoties tos vairs nedarīt, tu varēsi nonākt debesīs, jo Jēzus ir jau samaksājis par taviem grēkiem.

Tomēr mums ir jāatceras, ka "mēs varam nodzīvot tūkstoš dienas, bet lai iemantotu mūžīgo dzīvību ir nepieciešama tikai viena, un tieši tā mums var pietrūkt." Vēl var teikt, ka dzīvei ir tikai viens mēģinājums, jo mēs nevaram patīt laiku atpakaļ. Šī dzīve nav nemaz tik gara, to īpaši es aptvēru, kad notika nelaime ar manu brāli.

Tādēļ šajos svētkos man ir katram aicinājums – nenovilcināt laiku, jo tā patiešām ir svarīgākā izvēle mūsu dzīvē. Vienas lūgšanas laikā jau šajā vakarā tevī var ienākt patiesais miers un Dievs var kļūt par tavu mīlošo Tēvu. Var padalīties ar pavisam īsu instrukciju “Kā nokļūt debesīs?” Vispirms - apzinies, ka esi grēkojis, tad lūdz Dievam piedošanu par šiem grēkiem (sliktajiem darbiem) un tici, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies un tevi izglābs! Ko darīt pēc tam? Sarunājies ar Dievu, lūdz Viņu katru dienu, lasi Bībeli, kas ir Dieva Vārds, ja vēlies – apmeklē kādu draudzi un centies vairāk negrēkot (kad sanāk grēkot, no sirds lūdz piedošanu).

Priecīgus svētkus!