"Šie svētki mums atgādina, ka cilvēces vēsturē ir noticis notikums, kas radikāli izmainīja pasauli. Dieva mīlestība kļuva redzama un piedzīvojama Jēzus Kristus personībā, kas Sevi upurēja par mūsu grēkiem un augšāmcēlās, lai mēs katrs ticībā uz Viņu kļūtu svēti un nevainojami Radītāja taisnības priekšā. Mūsu daļa ir to pieņemt un ticībā atsaukties šai žēlastības dāvanai. Šis notikums cilvēcei deva jaunu sapratni par mīlestību, cilvēktiesībām, vienlīdzību kā arī mūsu grēcīgumu un nespēju pašiem uzvarēt savu egoismu bez Dieva palīdzības" par svētku galveno vēsti izsakās baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars.
Dievkalpojumi paredzēti:
1.aprīlī pl.18:00 – Zaļā ceturtdienas dievkalpojums
2.aprīlī pl.12:00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums
4.aprīlī pl.7:30 – Agrais Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
4.aprīlī pl.10:00 – Ogres DOMS (Dievkalpojums orientēts mūsdienu sabiedrībai)
4.aprīlī pl.12:00 - Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Reģistrēšanās attiecīgajiem dievkalpojumiem notiek elektroniski vietnē: ej.uz/dvkogre
Četrus no pieciem dievkalpojumiem būs iespēja vērot arī tiešsaistē. 1., 2. un 4.aprīļa pl.12 notiekošos dievkalpojumus varēs vērot draudzes Youtube kanālā youtube.com/otbaznica , savukārt 4.aprīļa Ogres DOMS būs skatāms youtube.com/OgresDOMS
Ogres Trīsvienības baptistu baznīca atrodas Vidus prospektā 15, Ogre.
Draudzes administrācija informē, ka dievkalpojuma apmeklētāji ierodas un sēž tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus, lietojot mutes un deguna aizsegus. Ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus, pirms apmeklēt publiskās vietas, t.sk. dievnamus un neatstāt māju, ja ir saaukstēšanās slimību simptomi vai noteikti kādi individuāli pulcēšanās ierobežojumi.
Informāciju sagatavoja Ogres Trīsvienības baptistu draudze