Turcijā atrasta pirms Nīkajas laika kristīgā māksla

Foto: Turcijas kultūras un tūrisma ministrija
Arheologi Turcijā ir atklājuši 3. gadsimta sienas gleznojumu, kurā attēlots Jēzus kā labais gans. Sienas gleznojums, kas ir saglabājies relatīvi labā stāvoklī, ir centrālais elements vairākām freskām pazemes kapenēs Hisarderes nekropolē netālu no Iznikas pilsētas.

Lai gan Iznikas nosaukums daudziem var nebūt pazīstams, tās senais nosaukums Nīkaja, iespējams, ir labāk pazīstams kristiešiem.

325.gadā mūsu ērā tā bija Nīkajas Pirmā koncila norises vieta, kas bija svarīgs notikums agrīnajā kristietībā, kad Konstantīns, pirmais kristiešu imperators, uzaicināja baznīcu vadītājus no visas zināmās pasaules, lai atrisinātu galvenos doktrīnas jautājumus.

Rezultātā tapa Nīkajas ticības apliecība – kristīgās ticības pamatdeklarācija, uz kuras balstās visas lielākās konfesijas – katoļu, protestantu un pareizticīgo.

Jaunatklātajā Iznikas sienas gleznojumā ir attēlots Jēzus kā jauns vīrietis vienkāršā tunikā, kas uz pleciem nes aitu. Viņš nes dateļpalmu, kas ir mūžīgās dzīves un augšāmcelšanās simbols.

Arheologi cer, ka atklājums sniegs labāku ieskatu agrīno kristiešu dzīvē, un ir izstrādāti plāni sākt seno mākslas darbu restaurācijas darbus.

