Uz vienas no tām attēlots Jēzus kā „Sējējs” jeb „Jēzus Lauksaimnieks”. Uz šīs konkrētās maizes ir uzraksts grieķu valodā, kas saka: „Ar pateicību svētajam Jēzum”. Uz citām maizēm, kas atrastas kopā ar šo, ir Maltas krusta nospiedumi.
Arheologi saka, ka maize sniedz retu ieskatu gan viduslaiku baznīcas mākslā, gan garīgajā dzīvē. Maizes, visticamāks, ir saglabājušās tādēļ, ka tās skāra ugunsgrēks. Atklājums tika veikts Turcijas dienvidu centrālajā daļā - Karamanas provincē Topraktepē, senās Eirenopoles pilsētas vietā, kur arheologi turpina atklāt agrīnās kristiešu dzīves pēdas.
Laikrakstam Jeruzalemes pasts (The Jerusalem Post ) viens no arheologiem pauda, ka 1300 gadus vecie maizes klaipi atklāj jaunu un aizraujošu agrīnās Bizantijas dzīves daļu, un piebilda: “Tie pierāda, ka dievbijība sniedzās tālāk par lūgšanām un ceremonijām, materializējoties priekšmetos, kas piešķīra garīgu nozīmi cilvēka pamatvajadzībai: maizei.”
Laikrakstā arī atklāj, ka arheologi izpētīs maizes ķīmisko un botānisko sastāvu, lai identificētu izmantoto graudu veidus un raudzēšanas vielas.