Ukraina pirmo reizi svin Kristus dzimšanas svētkus 25. decembrī Latvijas Kristīgais radio

Šogad Ukrainā Kristus dzimšanas svētki pirmoreiz tika svinēti 25. decembrī, kad to dara lielākā daļa pārējās kristīgās pasaules. Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukraina atteicās no Ziemassvētku svinēšanas 7. janvārī, kā to dara Krievijas pareizticīgā baznīca.