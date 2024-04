Uz Pasaules Jauniešu dienām dosies ap 300 dalībnieku no Latvijas Latvijas Kristīgais radio / katolis.lv

Uz Portugāles galvaspilsētu Lisabonu, kur laikā no 1. līdz 6. augustam norisināsies Pasaules Jauniešu dienas, no Latvijas dosies aptuveni 300 jaunieši. Jauniešiem bija iespēja izvēlēties uz Portugāli doties ar kādu no piecām Latvijā pārstāvētajām kopienām, vai arī apvienoto Latvijas grupu.