Pasākumu Helsinkos organizēja dzīvības aizsardzības organizācija “Oikeus elämään”, un katra svece simbolizēja vienu abortu, kas veikts 2024. gadā. Pasākuma organizators norādīja, ka sveces tik aizdegtas gan lai pieminētu bērnus, gan lai dotu balsi tām sērām, kuras daudzi piedzīvo pēc aborta. Vienlaikus organizatori vēlējās arī vizuāli uzskatāmi parādīt 2024. gadā Somijā veikto abortu skaitu.
Pirms tam notika dievkalpojums Lutera baznīcā, pēc kura dalībnieki devās gājienā uz parlamentu, kur uz parlamenta ēkas kāpnēm arī tika aizdedzinātas izvietotās sveces. Pirmā svece tika aizdegta Sami piemiņai — bērnam, kurš zaudēts aborta rezultātā, vienlaikus izsakot piemiņas vārdus.
Kāda sieviete vārdā Eevi sacīja: “Es aizdedzu šo sveci par tevi, Sami. Esmu pateicīga, ka esmu tava mamma. Paldies, ka esi mana ceļa zvaigzne. Un paldies, ka es varu cerēt uz atkalredzēšanos ar tevi pēc šīs dzīves. Paldies Tev, Dievs Tēvs, ka Tu devi savu vienpiedzimušo Dēlu par izpirkumu par visiem mūsu grēkiem.”
Kad visas sveces bija aizdegtas, pie parlamenta ēkas tika ievērota klusuma minūte, pieminot aborta rezultātā zaudētos bērnus.