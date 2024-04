Uzdāvini žurnāla “Svētdienas Rīts” abonementu vietējai bibliotēkai

2020. gadā tika svinēta “Svētdienas Rīta” simtgade – 20. gadsimta pirmajā pusē tas iznāca no 1920. līdz 1940. gadam. Sekoja Otrais pasaules karš un padomju okupācijas gadi, kad, protams, reliģijai nebija vietas “gaišās komunistiskās nākotnes cēlāju” prātos. Sākās Atmoda, un 1989. gadā apņēmīgi cilvēki – mācītājs Juris Rubenis un žurnālisti Aida Prēdele un Ilmārs Latkovskis – “Svētdienas Rītu” atjaunoja. Gada nogalē veikta lasītāju aptauja, kāpēc viņi lasa un abonē “Svētdienas Rītu”. Saldus Sv. Gregora izglītības centra direktors, mācītājs Raimonds Mežiņš rakstīja: “Abonējam žurnālu arī pilsētas bibliotēkai un to uztveram kā misijas projektu, lai var lasīt arī tie, kuri grib iepazīt Dievu, uzzināt arī to, kas notiek mūsu Baznīcā un kristīgajā sabiedrībā Latvijā.” Žurnāls apzināti veidots kā misijas instruments, cenšoties runāt par kristīgām vērtībām, izmantojot “cilvēku valodu”, nevis tikai kristiešiem saprotamu terminoloģiju. Tāpēc, svinot “Svētdienas Rīta” abas nozīmīgās jubilejas, ikviens lasītājs un draudze tiek aicināts šogad piedalīties misijas projektā “Uzdāvini “Svētdienas Rītu” vietējai bibliotēkai!”.

‍Žurnālu “Svētdienas Rīts” var abonēt interneta vietnē www.abone.pasts.lv vai “Latvijas Pasta” nodaļās un pie pastnieka. Žurnālu iespējams iegādāties SIA IHTIS grāmatveikalā Rīgā, Mazā Pils ielā 4 un preses tirdzniecības vietās Latvijā.