“Baznīcu nakts” jau kļuvusi par iecienītu notikumu, kurā dievnami pārtop par atvērtām satikšanās vietām ikvienam interesentam — gan tiem, kuri baznīcu apmeklē regulāri, gan tiem, kuri tajā iegriežas pirmo reizi. Apmeklētājiem tiek piedāvāta daudzveidīga programma: koncerti, ekskursijas, radošas nodarbības, sarunas ar garīdzniekiem un draudžu pārstāvjiem.
Apmeklētāji tiek aicināti šajā dienā doties uz Ogres novada baznīcām, iepazīt to atmosfēru un atklāt garīgās kultūras daudzveidību.
Ikšķiles Sv. Meinarda luterāņu baznīca būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 22.00. Baznīcas zvani skanēs plkst. 12.00, 18.00 un 22.00.
Visas dienas garumā būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī un apskatīt baznīcas vēstures stāstu izstādes zālītē.
Plkst. 17.00 notiks interesants pasākums jauniešiem – Minecraft Quest baznīcā.
Plkst. 18.00 – baznīcas zvanu iezvanīšana, kam sekos īss svētbrīdis no 18.00 līdz 18.15.
No plkst. 18.15 paredzēts klasiskās mūzikas koncerts “Cauri laikiem”, kurā skanēs ārzemju un latviešu komponistu dažādu laikmetu mūzika. Uzstāsies JMRMV Ingas Šļubovskas-Kancēvičas vokālā klase: Marta Elīza Rudzīte, Liene Grāvīte, Patrīcija Ieva Ose, Monta Klinta Muceniece, Elīza Grauze, kā arī Anna Ance Rudzīte (flauta), Ingrīda Sarkane (klavieres) un Inga Strazdiņa (klavieres).
Plkst. 19.15 – sarunas ar prāvestu Dzintaru Laugali pie tējas.
Plkst. 20.00 – ērģeļmūzikas koncerts.
Plkst. 20.30 – Tezē dziedājumi.
Plkst. 21.00 – “Mūsu Tēvs debesīs…”.
Plkst. 21.05 – Vesperes, vakara lūgšana.
Adrese: Kalēju iela 1, Ikšķile, Ogres novads
Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca būs atvērta no plkst. 7.30 līdz 20.00. Baznīcas zvani skanēs plkst. 12.00 un 18.00, bet Tēvreize notiks plkst. 19.45.
Baznīca ikdienā ir atvērta katru dienu, pieejama arī personām ar īpašām vajadzībām, tāpēc aicināts ir ikviens. Baznīcu nakts ietvaros pēc vakara Svētās Mises – plkst. 18.00, plkst. 19.00, muzicēs Tomes dāmu ansamblis. Plkst. 19.45 sekos Tēvreize, ar kuru šī diena tiks noslēgta.
Adrese: Meža prospekts 1, Ogre, Ogres novads
Ogres evaņģēliski luteriskā baznīca būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 24.00. Baznīcas zvani skanēs plkst. 12.00, 18.00 un 22.00, bet kopīga Tēvreizes lūgšana notiks plkst. 21.00.
Plkst. 18.00 – Baznīcu nakts norises sāksies ar slavēšanas grupas koncertu.
Plkst. 23.00 – līdz 24.00 notiks ērģeļmūzikas koncerts.
Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, Ogres novads
Suntažu evaņģēliski luteriskā baznīca būs atvērta no plkst. 18.00 līdz 24.00.
No plkst. 18.00 apmeklētāji varēs brīvi ienākt baznīcā un būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī.
Plkst. 20.00 uzstāsies Suntažu sieviešu vokālais ansamblis “Svīre”.
Plkst. 20.30 – sitaminstrumentu ansamblis “EKHO”.
Adrese: Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads
Ķeguma evaņģēliski luteriskā baznīca būs atvērta no plkst. 18.00 līdz 24.00 un plkst. 21.00 notiks kopīga Tēvreizes lūgšana.
Adrese: Liepu aleja 3, Ķegums, Ogres novads
Lielvārdes evaņģēliski luteriskā baznīca būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 24.00. Baznīcas zvani skanēs plkst. 12.00, 18.00 un 22.00, bet kopīga Tēvreizes lūgšana notiks plkst. 21.00.
Apmeklētājiem būs iespēja doties nelielā ekskursijā baznīcas tornī, arī aplūkot baznīcas zvanu. Būs sagatavots arī cienasts, un dienas gaitā plānotas nelielas koncertprogrammas.
Adrese: Edgara Kauliņa aleja 21, Lielvārde, Ogres novads
Jumpravas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca būs atvērta no 12.00 līdz 24.00. Baznīcas zvanu zvanīšana plkst.12.00, 18.00 un 22.00. Kopīga Tēvreizes lūgšana plkst. 21.00.
Sadarbībā ar Jumpravas mūzikas un mākslas skolu baznīcā visas dienas garumā būs apskatāma audzēkņu darbu izstāde "Baltais Balodis".
No plkst. 19.00 baznīcā būs origami baložu darbnīca, kuri plkst. 22.00 tiks palaisti miera lidojumā.
Adrese: Dzelmes, Jumpravas pagasts, Ogres novads