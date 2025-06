Uguņciema baptistu draudzes loceklis Ivars Kļaviņš stāsta, ka lūgšanu nama sapulču telpa remontu pieredzējusi pirms 20 gadiem – 2006. gadā uzsākta logu nomaiņa, vēlāk arī mainīts jumts un remontēta lielā zāle. Izejot tai cauri, ir piebūve, kur izskatās gluži kā vecā lauku mājā – ir virtuve ar krāsni, padomju laikā ievilkts ūdens krāns, pāris lielākas un mazākas telpas, kurās kādreiz bijusi svētdienas skola, mācītāja kabinets, bijušas arī draudzes tikšanās šaurākā lokā. Lai atjaunotu telpas un draudzes svētdienas skolu, nepieciešams iztīrīt aku, ievilkt ūdeni, jo iepriekšējā sistēma vairs nedarbojas, ēkā jāierīko tādas elementāras telpas kā labierīcības, nelielajā svētdienas skolas zālē jāveic kosmētiskais remonts no grīdas līdz pat griestiem. Šajā ēkas daļā jāsakārto arī apkure, vecās padomju laiku krāsnis nojauktas, to vietā pagaidām ierīkota neliela čuguna krāsniņa. Kādreiz svētdienas skolu apmeklējuši gan draudzes bērni, gan aicināti vietējās skolas jaunieši, taču šobrīd telpas praktiski netiek izmantotas to bēdīgā stāvokļa dēļ. Draudze no visas sirds cer, ka kopā ar līdzcilvēku atbalstu izdosies īstenot ieceres un atjaunot svētdienas skolas telpas.