Vācijā atrastais sudraba kulons varētu pārrakstīt Eiropas kristietības vēsturi

Arheologi to atrada uz kāda vīrieša skeleta, kas apglabāts kapsētā romiešu pilsētā Nidā, kas ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām vietām centrālās Vācijas federālajā zemē Hesenē. Tomēr pagāja laiks, līdz pētnieki varēja izpētīt plāno sudraba foliju, kas tika atrasta sarullēta tās iekšpusē. Kulona iekšpusē esošā “matiņu plānā” folija bija tik trausla, ka tā vienkārši būtu sadalījusies, ja pētnieki būtu mēģinājuši to atritināt. Tomēr 2019. gadā ar datortomogrāfijas palīdzību ir rekonstruēts 3D modelis un virtuāli “atritināts” vīstoklītis atklājot, ka uz tā ir uzrakstīti vārdi. Pagāja vēl pieci gadi, līdz Frankfurtes Arheoloģijas muzeja komanda atrada veidu, kā atšifrēt, kas tajos rakstīts. Uz folijas ir 18 teksta rindas latīņu valodā, kurās vairākkārt pieminēts Jēzus, kā arī Titus, apustuļa Pāvila māceklis. Tā kā kaps, kurā tika atrasts kulons, datējams ar laiku no 230. līdz 270. gadam pēc Kristus dzimšanas, šis artefakts ir agrākā liecība par kristietību Eiropā Alpu kalnu ziemeļu pusē. Visi iepriekšējie atradumi ir vismaz 50 gadus pēc tam.