Ja 2024. gada sākumā federācijā bija nedaudz vairāk nekā 67 tūkstoši ticīgo, tad šī gada sākumā to skaits sasniedzis jau gandrīz 83 tūkstošus vairāk nekā 1100 draudzēs visā valstī. Ievērojami pieaudzis arī kristību skaits. 2025. gadā draudzēs notikušas vairāk nekā 6300 ticīgo kristības, salīdzinot ar nepilniem 3900 kristību gadījumiem 2023. gadā.
Federācijas ģenerālsekretārs Pīters Brekijs (Peter Bregy) norāda, ka šo izaugsmi veicinājusi ilgtermiņa stratēģija – jaunu draudžu dibināšana, evaņģelizācijas darbs un kalpotāju sagatavošana. Viņš uzsver: “Katru izaugsmi mēs uztveram kā Dieva dāvanu, īpaši apzinoties, cik daudziem cilvēkiem vēl nav personīgu attiecību ar Jēzu Kristu.”
Vācijā jēdziens “brīvā draudze” apzīmē kristīgās kopienas, kas darbojas neatkarīgi no valsts baznīcu sistēmas un netiek finansētas caur valsts baznīcas nodokļu sistēmu.