Sestdiena, 23.05.2026 11:56
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Sestdiena, 23.05.2026 11:56
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Sestdiena, 23. maijs, 2026 10:58

Vācijā divos gados strauji pieaudzis vasarsvētku draudžu apmeklētāju skaits

Latvijas Kristīgais radio
Vācijā divos gados strauji pieaudzis vasarsvētku draudžu apmeklētāju skaits
Foto: pexels.com
Sestdiena, 23. maijs, 2026 10:58

Vācijā divos gados strauji pieaudzis vasarsvētku draudžu apmeklētāju skaits

Latvijas Kristīgais radio

Vācijā strauji aug vasarsvētku draudžu skaits. Vācijas Brīvo Vasarsvētku draudžu federācija ziņo, ka pēdējo divu gadu laikā locekļu skaits pieaudzis par vairāk nekā 22 procentiem.

Ja 2024. gada sākumā federācijā bija nedaudz vairāk nekā 67 tūkstoši ticīgo, tad šī gada sākumā to skaits sasniedzis jau gandrīz 83 tūkstošus vairāk nekā 1100 draudzēs visā valstī. Ievērojami pieaudzis arī kristību skaits. 2025. gadā draudzēs notikušas vairāk nekā 6300 ticīgo kristības, salīdzinot ar nepilniem 3900 kristību gadījumiem 2023. gadā.

Federācijas ģenerālsekretārs Pīters Brekijs (Peter Bregy) norāda, ka šo izaugsmi veicinājusi ilgtermiņa stratēģija – jaunu draudžu dibināšana, evaņģelizācijas darbs un kalpotāju sagatavošana. Viņš uzsver: “Katru izaugsmi mēs uztveram kā Dieva dāvanu, īpaši apzinoties, cik daudziem cilvēkiem vēl nav personīgu attiecību ar Jēzu Kristu.”

Vācijā jēdziens “brīvā draudze” apzīmē kristīgās kopienas, kas darbojas neatkarīgi no valsts baznīcu sistēmas un netiek finansētas caur valsts baznīcas nodokļu sistēmu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?