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Pirmdiena, 13. jūlijs, 2026 13:23

Vairāk nekā 100 dalībnieku pulcējās Ādažu Misijas baptistu draudzes pirmajās sporta spēlēs "Trāpi Mērķī"

OgreNet / Sigita Āboltiņa
Vairāk nekā 100 dalībnieku pulcējās Ādažu Misijas baptistu draudzes pirmajās sporta spēlēs "Trāpi Mērķī"
Publicitātes foto no Sporta dienas
Pirmdiena, 13. jūlijs, 2026 13:23

Vairāk nekā 100 dalībnieku pulcējās Ādažu Misijas baptistu draudzes pirmajās sporta spēlēs "Trāpi Mērķī"

OgreNet / Sigita Āboltiņa

Aizvadītās nedēļas nogalē Garkalnes Olimpiskajā centrā norisinājās pirmās Ādažu Misijas baptistu draudzes sporta spēles "Trāpi Mērķī", pulcējot vairāk nekā simts dalībnieku dažādās paaudzēs. Pasākuma moto bija "Trāpi Mērķī", un tas simboliski piepildījās, jo ikviens dalībnieks atrada sev piemērotu disciplīnu un kļuva par daļu no saliedētas komandas.

Kā piedzīvoja spēļu organizatori, Garkalnes Olimpiskā centra teritoriju visas dienas garumā piepildīja smiekli, sportisks azarts un komandu līdzjutēju uzmundrinājumi. Vairāk nekā simts dalībnieku, reģistrējoties saņemot krāsainas lentītes, tika sadalīti sešās komandās un piedalījās dažādās aktivitātēs, kas bija piemērotas gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Sporta spēļu organizatori bija parūpējušies par daudzveidīgām disciplīnām, kurās galvenā nozīme bija nevis individuālajiem sasniegumiem, bet gan komandas darbam. Dalībnieki spēlēja volejbolu un futbolu ar lielajām piepūšamajām pludmales bumbām, pārbaudīja veiklību bumbiņu mešanā spaiņos, veidoja renes bumbiņu ripināšanai, piedalījās saliedējošās stafetēs, kā arī demonstrēja zināšanas un atjautību erudīcijas uzdevumos.

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Publicitātes foto no Sporta dienas

Īpaša programma bija sagatavota pašiem mazākajiem dalībniekiem. Bērni punktus savām komandām krāja četrās aktivitātēs - āra boulingā, ziepju burbuļu ķeršanā un plīsināšanā, maisiņu mešanā mērķī, kā arī uzdevumā ar koka metamajiem kauliņiem.

Pēc aktīvās dienas dalībnieki varēja atgūt spēkus ar organizatoru sarūpētajiem hotdogiem un atspirdzinošiem dzērieniem, bet noslēgumā notika apbalvošanas ceremonija.

Pirmajās Ādažu Misijas baptistu draudzes sporta spēlēs komandu kopvērtējumā uzvaru izcīnīja komanda "H2O". Otrajā vietā ierindojās "Zvaigznes", trešajā - "Zaļie gurķi", ceturtajā - "Latvijas vasara", piektajā - "Baltās lauvas", bet sesto vietu ieguva "Citroni".

Visas komandas saņēma diplomus un dāvanu maisiņus ar balvām enerģijas atjaunošanai.

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Publicitātes foto no Sporta dienas

Par īpaši priecīgu pasākuma noslēgumu kļuva ziepju burbuļu šovs, kurā ikviens varēja ne vien ķert un vērot dažāda izmēra burbuļus, bet arī pats tos radīt. Lielu interesi izraisīja arī iespēja draugiem uz galvas izveidot iespaidīgas ziepju burbuļu "frizūras".

Sporta spēlēs piedalījās ne tikai Ādažu un Garkalnes iedzīvotāji, bet arī dalībnieki no citām Latvijas vietām un seši viesi no Amerikas Savienotajām Valstīm, kuri iepriekš bija piedalījušies jauniešu nometnē kopā ar Latvijas jauniešiem.

Kā stāsta viena no pasākuma organizatorēm Sigita Āboltiņa, pirmās sporta spēles apliecinājušas, ka šāda tradīcija ir jāturpina. "Mazliet saguruši un saules sakarsēti, bet visi bezgala priecīgi vienojās, ka noteikti jābūt arī otrajām, trešajām un visām nākamajām "Trāpi Mērķī" spēlēm," viņa saka.

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Publicitātes foto no Sporta dienas

Organizatori pateicas Ādažu novada pašvaldībai, Garkalnes Olimpiskajam centram, tiesnešiem, brīvprātīgajiem palīgiem un īpaši Ingai Sniķerei par ieguldījumu pasākuma tapšanā un norisē.

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