Trešdiena, 26. novembris, 2025 11:12

OgreNet / Valsts policija
Valsts policijas kapelānu nodaļas virskapelāns Mārtiņš Muižnieks, foto no Valsts policijas arhīva
Valsts policijā novembra sākumā darbu uzsākusi Valsts policijas kapelānu nodaļa un tās virskapelāns Mārtiņš Muižnieks. Kapelāna amats Valsts policijā ir līdz šim nebijis. Tas ieviests, lai stiprinātu policistu psiholoģisko noturību un radītu papildus atbalsta punktu situācijās, kurās nepieciešama saruna, konsultācija vai emocionāls atbalsts. Galvenais kapelāna uzdevums būs būt līdzās, būt klātesošam un sniegt garīgu atbalstu gan priekos, gan bēdās, būt līdzās cilvēkiem, norādot uz cerību, mieru un spēku, ko dod paļaušanās uz Dievu.

Valsts policijā kapelāns būs kā uzticības persona, pie kuras ikviens nodarbinātais var vērsties brīžos, kad šķiet, ka nav ar ko izrunāties un trūkst kāda, kas spēs saprast un sniegt atbalstu. Šajos brīžos kapelāns būs tas, kurš uzklausīs, sapratīs un pats galvenais – nenosodīs. Galvenais viņa uzdevums ir būt līdzās, būt klātesošam un sniegt garīgu atbalstu.
Mārtiņš Muižnieks ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs. Kalpojot draudzē, viņam kļuva skaidrs, ka, lai aizsniegtu tos, kam visvairāk vajadzīgs garīgs stiprinājums, ir jādodas pie viņiem. Baznīcā tas tiek dēvēts par misijas darbu un viņš ir atradis savu misijas aicinājumu – būt kapelānam Valsts policijā, nesot Kristus klātbūtni un cerību tieši tur, kur visbiežāk valda spriedze.
Uzsākot darbu pirmā viņa prioritātes būs iepazīt vidi un cilvēkus, ieklausīties un saprast, kas viņiem patiesi nepieciešams. Tā, kā kapelāns policijas vidē ir jauns amats, uzticība tam arī būs jāiegūst pakāpeniski. Kā uzskata pats Mārtiņš, ļoti svarīgi ir būt atvērtam, pieejamam un neuzbāzīgam. Īpaši nozīmīga loma kapelānam būs situācijās, kad policisti ikdienas gaitās sastapsies ar emocionāli smagām situācijām.

Kā plašāk vēsta Valsts policijas mājaslapā - ikdienā Mārtiņš darīs visu, lai tiktu uztverts kā policistu garīgais līdzgaitnieks, esot līdzās sarunās un lūgšanās. Viņš ir gatavs piedāvāt ikvienam skatījumu, kas neļauj apstāties pie grūtībām, bet mudina iet tām cauri kopā ar Dievu. Viņš ir apņēmies būt blakus ikvienam, kad pietrūkst spēka, sniedzot atbalstu, mieru un cerību!

Martiņš ļoti cer, ka kapelāna klātbūtne Valsts policijā palīdzēs ienest vairāk cilvēcības, līdzsvara un iekšējā spēka jeb to, ko Bībelē sauc par Gara augļiem: “mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.” (Gal. 5:22)

