Valsts prezidents Rinkēvičs tiksies ar Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem

Valsts prezidents Rinkēvičs tiksies ar Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs Aglonā. Foto: Dāvis Doršs/Pprezidenta kanceleja
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien plkst.13 Rīgas pilī tiksies ar lielāko kristīgo konfesiju vadītājiem. Tikšanās plāno piedalīties Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs un Latvijas pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs.

Tāpat ar prezidentu iecerējuši tikties Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps emeritus Jānis Vanags un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, kā arī Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālās padomes priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs.

