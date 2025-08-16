Bērni četrās dienās piedzīvoja aizraujošas radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes un spēles, Bībeles stāstus un sarunas, dziesmas un daudz piedzīvojumus un pārsteigumus. Ararata kalnu bērni iepazina ne tikai kā ģeogrāfisku vietu, bet arī simbolu cerībai un jaunam sākumam. Tas bija Bībeles stāsts par Noa, kurš pēc lielajiem ūdensplūdiem ar savu šķirstu atrada zemi pie Ararata kalna nogāzēm. Otrajā dienā bērni devās uz Sinaja kalnu. Kāpiens lika aizdomāties par Mozu un to, cik īpaša bija viņa tikšanās ar Dievu uz šī kalna. Nākamā satikšanās notika Svētību kalnā, pie Ģenecaretes ezera, kur Jēzus sacīja savu iespaidīgo un visā pasaulē zināmo svētrunu. Šeit bērni varēja saklausīt dažus ieteikumus svētīgai dzīvei – ar augstu morāli un mīlestību sirdī. Vasaras Bībeles skolas noslēgums tika pavadīts kopā ar vecākiem, dziedot dziesmas un iepazīstot vēl kādu kalnu. Organizatori pēc šīm dienām saka, ka Piltenē ir visjaukākie bērni.
Piektdiena, 15. augusts, 2025 11:55
Vasaras Bībeles skola vedusi bērnus ticības kalnos arī Piltenē
No 7. līdz 10. augustam Piltenes baptistu draudze aicināja bērnus uz Vasaras Bībeles skolu “Augstāk par zemi”. Šis bija ceļojums uz vairākiem īpašiem kalniem – Turcijā pie Ararata kalna, Ēģiptē Sinaja kalnā un Jeruzalemē Svētību kalnā.