Programmā: Johana Sebastiana Baha, Sezāra Franka, Sibēliusa, Rēgera un citu komponistu mūzika. Koncertā klausītāji varēs novērtēt unikālo ērģeļu skanējumu. Koncertciklā skan Ģertrūdes baznīcas viens no lepnumiem – vairāk nekā pirms 100 gadiem būvētās vācu firmas “Sauer” ērģeles. Šīs ērģeles pārsteidza ar savām iespējām un skanējumu ne tikai pirms simts gadiem, bet arī vēl joprojām priecē mūziķus ar savu spēju atskaņot dažādus skaņdarbus. Ieeja koncertā par ziedojumiem Zauera ērģeļu uzturēšanai.
Sestdiena, 7. februāris, 2026 13:08
Vecajā Ģertrūdē norisināsies nākamais Zauera ērģeļu koncerts
Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcā šonedēļ turpināsies koncertcikls „Ielūdz Ģertrūde un Zauers”. Nākamajā koncertā sestdien, 7.februārī pulksten 18.00 muzicēs ērģelniece Olga Trubenko un vijolniece Dārta Pāvulēna.