Programmā: Johana Sebastiana Baha, Sezāra Franka, Sibēliusa, Rēgera un citu komponistu mūzika. Koncertā klausītāji varēs novērtēt unikālo ērģeļu skanējumu.  Koncertciklā skan Ģertrūdes baznīcas viens no lepnumiem – vairāk nekā pirms 100 gadiem būvētās vācu firmas “Sauer” ērģeles. Šīs ērģeles pārsteidza ar savām iespējām un skanējumu ne tikai pirms simts gadiem, bet arī vēl joprojām priecē mūziķus ar savu spēju atskaņot dažādus skaņdarbus. Ieeja koncertā par ziedojumiem Zauera ērģeļu uzturēšanai.