Katrā tikšanās reizē ir īpašs temats, jautājumi pārdomām un pašrefleksijai, kā arī daži praktiski uzdevumi, kas palīdz iekšējai izaugsmei. Jūnijā plānots Sieviešu sirds sarunu noslēguma pasākums. Sieviešu sirds sarunas ir iespēja iepazīt sevi un sievietes sev apkārt daudz tuvāk, kā arī atklāt savu sievišķību un vērtību. Dalība par ziedojumu.
Svētdiena, 1. februāris, 2026 08:23
Vecajā Ģertrūdē norisināsies Sieviešu sirds sarunu vakars
Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā 2. februārī plkst. 18.30 norisināsies ikmēneša Sieviešu sirds sarunas, kuru temats šoreiz būs – piedošana. Šajā sezonā Sieviešu sirds sarunas notiek, kopīgi studējot astoņu nodarbību materiālu „Sievietes stāsts”.