Tezē lūgšana apvieno īsus, atkārtotus dziedājumus, kas viegli apgūstami arī tiem, kuri tos dzird pirmoreiz, Svēto Rakstu lasījumus un kopīgu klusuma brīdi. Šī lūgšana aicina apstāties, norimt un piedzīvot Dieva klātbūtni vienkāršībā un vienotībā ar citiem. Lūgšanas laikā klātesošie vienojas klusuma mirklī – katrs var pateikties Dievam par piedzīvoto, lūgt par savām un citu vajadzībām, vienkārši pavadīt laiku klusumā vai pārdomāt lūgšanu laikā lasīto Rakstu vietu. Tezē vakari Vecajā Ģertrūdē notiek mēneša trešajā piektdienā pulksten 18.30 baznīcas lielajā zālē pie altāra.
Trešdiena, 15. oktobris, 2025 10:55
Vecajā Ģertrūdes baznīcā piektdien notiks Tezē lūgšanas vakars
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze aicina uz Tezē lūgšanas vakaru 17. oktobrī pulksten 18.30 Vecajā Ģertrūdes baznīcā. Tezē lūgšana ir mierpilns un vienkāršs kopīgas lūgšanas veids, kas radies starptautiskajā kristiešu kopienā Tezē, Francijā.