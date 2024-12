Vēl viss nav beidzies! Māksliniece Zane Biķe atklāj savu jaunāko darbu izstādi un stāsta par Dievu

Katra glezna ir liecība

“Es esmu evaņģēliste un tāpēc man patīk tās reizes, kad es, stāstot par gleznu, varu stāstīt evaņģēliju un liecināt par Dievu. Visos manos darbos ir manas ticības liecības. Katra glezna ir stāsts par to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē un kā esmu Viņu piedzīvojusi. Daudzreiz esmu bijusi priviliģēta aizlūgt par kādu cilvēku, tas burtiski ir man izgājis cauri un viņa liecība, kā viņš ir piedzīvojis tajā brīdī Dievu, ir kļuvusi arī par manu liecību. Tālāk to, ko esmu satvērusi un ieraudzījusi gara acīm, esmu ielikusi gleznās,” stāsta māksliniece Zane. Izstādē pie katras gleznas ir arī īss liecības apraksts latviešu un angļu valodā. Pati Zane saka, ka liecības esot būtiskākās un gleznas tikai tās palīdz vizualizēt un dziļāk izprast.

“Grūtākais gleznu tapšanas procesā ir tas, ka es daudzreiz to, ko no Dieva saņemu, redzu kā video, kas man ir tālāk jāieliek konkrētajā gleznā. Katrā ir radošums, Dieva gudrība un vadība, ko no redzētā ielikt. Citreiz es Dievam pat prasu par krāsām, kuras lietot. Kādā reizē, kad glezna bija teju pabeigta, tomēr jutu, ka vēl nav līdz galam izdarīts, tad arī vaicāju Dievam, kas vēl jāpieliek. Tā ir kā atklāsme, spēcīga sajūta par kaut ko,” dalās Zane.

Glezna "Mana mīļotā" ir mākslinieces Zanes Biķes redzējums par to, kā Dievs uzlūko Latviju un aicina kristiešus nepadoties sludināt, jo vēl ir laiks. Foto no izstādes atklāšanas dienas. Foto - Edgars Semanis

Latviju vēl neatlaižu

Glezna "Mana mīļotā" ir viena no tām, ko ļoti spēcīgi satvēru iekšēji kā stāstu par Latviju. Šī dūre ir Dieva sirds par mums. Tā sažņaugusi Latvijas karogu kā joprojām Savu mīļo zemi Latviju. Mēs visi zinām, ka daudzus gadus atpakaļ Latvijā ir bijušas lielas atmodas, kad mūsu ticības celmlauži zvērēja un novēlēja zemi, ģimenes un bērnus Dievam. Viņi lūdzās par to, lai Latvija piederētu Dievam, tāpēc Dievs mūs ir vadījis, svētījis un mīlējis. Viņš ir izdarījis ko apbrīnojamu – dāvājis tik mazai tautai savu teritoriju. Ir pagājis liels laiks, un, lai arī Dievs Savu uzticību nelauž, tai tomēr arī ir savas robežas. Šodien, kad kristieši visā pasaulē, arī Latvijā paliek remdeni un tik daudzi pat atkrīt no ticības, saplūstot ar pasauli, rodas jautājums - kur ir nodošanās Dieva aicinājumam, kur ir ticības karstums mūsos? Mēs pasaulē piedzīvojam tik daudzus abortus, tik daudzas šķirtas laulības, arī seksuālo izlaidību. Mums kļūst tuvas svešās garīgās prakses arī pašu kristiešu vidū. Šī glezna un šī dūre ir par to, ka Dievam sāp sirds par mums, jo Viņš mīl Latviju. Vēl viss nav pazaudēts, jo vēl varam cīnīties. Ticu, ka kristieši aicināti celties un iestāties par Dieva vērtībām, sludinot evaņģēliju. Dievam ir plāns gan atbrīvot, gan dziedināt vēl daudzus. Šajā gleznā es redzu, kā Dievs saka: “Nē, es vēl Latviju neatlaižu,” plašāk par vienu no izstādē aplūkojamām jaunākajām gleznām stāsta māksliniece Zane.

Foto - Edgars Semanis

Izstāde Siguldas Jaunās pils salonā būs apskatāma līdz 19. janvārim abās zālēs. Pirmajā aplūkojami mākslinieces pēdējo divu gadu radītie darbi, otrajā zālē – senāki darbi. Izstādi iespējams apskatīt Siguldas Jaunās pils darba laikā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Izstādes apmeklējums iekļauts Siguldas Jaunās pils apmeklējuma cenā.

Siguldas Jaunajā pilī izstādes "Ticības liecības II" atklāšana. Foto - Edgars Semanis