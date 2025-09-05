Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 18:51

Vienmēr meklējis Dieva tuvumu un laulāja pat savā jubilejā - cilvēki sveic un pauž prieku par jauno LELB arhibīskapu

Viktorija Slavinska-Kostigova
Vienmēr meklējis Dieva tuvumu un laulāja pat savā jubilejā - cilvēki sveic un pauž prieku par jauno LELB arhibīskapu
Jaunievēlētais Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants. Foto: Latvijas Televīzija/LSM.lv
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 18:51

Vienmēr meklējis Dieva tuvumu un laulāja pat savā jubilejā - cilvēki sveic un pauž prieku par jauno LELB arhibīskapu

Viktorija Slavinska-Kostigova

"Paldies Jums, ka šajās dienās bijāt kopā ar mūsu mīļo Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu nozīmīgajos un īpašajos brīžos. Paldies par Jūsu lūgšanām, daudzajiem labajiem vārdiem un svētību – gan klātienē, gan no dažādām pasaules malām," tā savā sociālajā medija kontā uzrunā jaunais 30. augustā ievēlētais LELB arhibīskaps Rinalds Grants. Pretī sociālajos medijos jaunais LELB gans saņem daudz novērtējuma par jau izdarīto savā kalpošanā un ieguldījumā luteriskajā baznīcā. Neskaitāmos pozitīvos ierakstos cilvēki sveic jauno arhibīskapu, un pat dalās ar iepriekš nepubliskotām bildēm, kas liecina par Granta sirsnīgo pieķeršanos luteriskajai baznīcai jau no jauniešu vecuma. Viņš pats norāda, ka tas ir bijis liels gods - "savu amata zizli saņemt no arhibīskapa Jāņa, kura dzīves un kalpošanas piemērs man ir palīdzējis ieraudzīt tik daudz no mūsu dvēseļu Labā Gana Jēzus."

Viens no trim Rīgas Sv.Vecās Ģertrūdes draudzes mācītājiem Oskars Smoļaks neslēpj gandarījumu par tikko ievēlētā arhibīskapa aizvadītajiem 25 gadiem tieši šajā draudzē. "Cik labi, ka Dievs zina visam un visiem īsto laiku un vietu. Ir labi būt Dieva noliktam tur, kur Viņš vēlas. Kad tā ir, tad top Kunga pavasaris! To tik labi var redzēt šo gadu stāstā. Tāpat arī pateicības prieks par privilēģiju un dāvanu kalpot kopā vienā draudzē - 15 gadus Rinaldam kopā ar Kristu (Kalniņu) un 10 gadus mums trijatā."
mceu_38881144311757000000773.jpg

"Lai arī pēdējais selfijs kā trīs Ģertrūdes mācītājiem, bet nekas nebeidzas un būs citādāki selfiji un citādāki pavasari… Dieva nodomātajā laikā un vietā," sociālajā vietnē facebook raksta O.Smoļaks vēl īsu brīdi pirms jaunā arhibīskapa stāšanās amatā.

"Lielas gaviles sirdī par jauno LELB arhibīskapu Rinaldu Grantu. Manā ticības 25 gadu nogrieznī viņam vienmēr būs paliekoša vieta. Viņš bija tas, kurš tik daudz no sava laika un klātbūtnes veltīja jauniešiem Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes draudzē un LELB Jaunatnes nozarē. Bija klāt viņu īpašajos dzīves mirkļos, ka pat savu 30-to dzimšanas dienu pavadīja ar tiem, kuri izdomāja tai dienā laulāties. Turpināsim ar vēl lielāku dedzību nest Rinaldu un viņa mīļos lūgšanās," tik sirsnīgi Facebook raksta Anda Mežiņa no Saldus, daloties ar vēsturiskiem mirkļiem no laika, kad R.Grants bija nodevies darbā ar jauniešiem. 

mceu_72730952831757000716146.jpg
mceu_17662056141757000724657.jpg
Foto no A.Mežiņas privātā arhīva
Jaunā arhibīskapa stāšanās amatā ir nozīmīga diena visai Latvijas Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai - pauž šā brīža Lutera akadēmijas students Raimonds Blisiņš. "Šī diena ieies Latvijas luterāņu vēsturē. Šodien noslēdzās liels skrējiens, divās nozīmēs. Pirmkārt noslēdzās 32 divu gadu kalpošana Arhibīskapam Jānim Vanagam un, otrkārt, noslēdzās LELB gads, kad notika gatavošanās šim notikumam - sinodes un divi lieli dievkalpojumi, kuri rezultējās ar arhibīskapa Rinalda Granta iecelšanu amatā. Lai Dievs svētī jauno arhhibīskapu un visu Baznīcu," tā R.Blisiņš.
mceu_60108806821757000426979.jpg
"Man šī diena ir īpaša ar to, ka jaunievēlētais Arhibīskaps Rinalds Grants ir viens no manas draudzes mācītājiem. Kā arī Lutera Akadēmijas rektora vietnieks. (...) Mums ar sieviņu (Undīni Balodi-Blisiņu) bija prieks piedalīties šajā dievkalpojumā un apēst kūkas gabaliņu," atskatās R.Blisiņš.

Savukārt brīvmācītājs Valters Korālis apraksta atmiņas, kā saticis savulaik Rinaldu Grantu studiju koridoros LU Teoloģijas fakultātē, Virsvaldē un Alfa kursos Londonā. "Rinalds allaž ir bijis zinātkārs un gudrību mīlošs garīgā virziena intelektuālis, kas meklējis Dieva tuvumu. Pats jaukākais ir tas, ka sprediķos vai intervijās vienmēr ir saprotams, ko viņš vēlas pateikt. Viņa karjeras pirmie izaicinājumi tuvākajos 5 gados, kā viņš pats to sacīja savā programmā, būšot ap 40 draudžu slēgšana. Tas ir neizbēgami, jo lauki vārda burtiskā nozīmē - izmirst, industrializējas, sabiedrība urbanizējas, cilvēki aizceļo..."

Atzinīgi jaunievēlētā arhibīskapa pirmo sprediķi vērtē Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane. "Ar interesi klausījos jaunā arhibīskapa sprediķi. Paldies par to. Evaņģēlijs ir spēcīgs teksts. Paldies Dievam, ka jaunais Arhibīskaps to nemēģināja pielāgot sava paša izpratnei vai sentimentam. Nemaz. Viņš pasludināja Evaņģēlija teksta fragmentu kā tādu, kas notiek cilvēkā, mēģinot darīt plašākus cilvēku prātus un sirdis, sniedzot to kā pasaules uzskatu, kas ir absolūti pretējs ierastajam, sadzīviskajam. Paldies Dievam, jaunais arhibīskaps nemoralizēja nemaz, neaizrunāja pa savam, pielāgojot cilvēku gaumei un padarot to ērtu. 
EVAŅĢĒLIJS IR UN PALIEK tā vīra, kas to pasludina —VĪRIŠĶĪBAS , DVĒSELES CILDENĀ LIELUMA PĀRBAUDĪJUMS. Jaunais arhibīskaps to izturēja godam," tā rektore.
