Vienmēr meklējis Dieva tuvumu un laulāja pat savā jubilejā - cilvēki sveic un pauž prieku par jauno LELB arhibīskapu

"Lai arī pēdējais selfijs kā trīs Ģertrūdes mācītājiem, bet nekas nebeidzas un būs citādāki selfiji un citādāki pavasari… Dieva nodomātajā laikā un vietā," sociālajā vietnē facebook raksta O.Smoļaks vēl īsu brīdi pirms jaunā arhibīskapa stāšanās amatā.
"Lielas gaviles sirdī par jauno LELB arhibīskapu Rinaldu Grantu. Manā ticības 25 gadu nogrieznī viņam vienmēr būs paliekoša vieta. Viņš bija tas, kurš tik daudz no sava laika un klātbūtnes veltīja jauniešiem Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes draudzē un LELB Jaunatnes nozarē. Bija klāt viņu īpašajos dzīves mirkļos, ka pat savu 30-to dzimšanas dienu pavadīja ar tiem, kuri izdomāja tai dienā laulāties. Turpināsim ar vēl lielāku dedzību nest Rinaldu un viņa mīļos lūgšanās," tik sirsnīgi Facebook raksta Anda Mežiņa no Saldus, daloties ar vēsturiskiem mirkļiem no laika, kad R.Grants bija nodevies darbā ar jauniešiem.
Savukārt brīvmācītājs Valters Korālis apraksta atmiņas, kā saticis savulaik Rinaldu Grantu studiju koridoros LU Teoloģijas fakultātē, Virsvaldē un Alfa kursos Londonā. "Rinalds allaž ir bijis zinātkārs un gudrību mīlošs garīgā virziena intelektuālis, kas meklējis Dieva tuvumu. Pats jaukākais ir tas, ka sprediķos vai intervijās vienmēr ir saprotams, ko viņš vēlas pateikt. Viņa karjeras pirmie izaicinājumi tuvākajos 5 gados, kā viņš pats to sacīja savā programmā, būšot ap 40 draudžu slēgšana. Tas ir neizbēgami, jo lauki vārda burtiskā nozīmē - izmirst, industrializējas, sabiedrība urbanizējas, cilvēki aizceļo..."
Atzinīgi jaunievēlētā arhibīskapa pirmo sprediķi vērtē Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane. "Ar interesi klausījos jaunā arhibīskapa sprediķi. Paldies par to. Evaņģēlijs ir spēcīgs teksts. Paldies Dievam, ka jaunais Arhibīskaps to nemēģināja pielāgot sava paša izpratnei vai sentimentam. Nemaz. Viņš pasludināja Evaņģēlija teksta fragmentu kā tādu, kas notiek cilvēkā, mēģinot darīt plašākus cilvēku prātus un sirdis, sniedzot to kā pasaules uzskatu, kas ir absolūti pretējs ierastajam, sadzīviskajam. Paldies Dievam, jaunais arhibīskaps nemoralizēja nemaz, neaizrunāja pa savam, pielāgojot cilvēku gaumei un padarot to ērtu.
EVAŅĢĒLIJS IR UN PALIEK tā vīra, kas to pasludina —VĪRIŠĶĪBAS , DVĒSELES CILDENĀ LIELUMA PĀRBAUDĪJUMS. Jaunais arhibīskaps to izturēja godam," tā rektore.