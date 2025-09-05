Viļņā oktobrī norisināsies pirmais gājiens "Par dzīvību" Baltijā

“Dzīvības gājiens Baltijā būs spēcīgs vienotības un cerības vēstījums. Mēs ticam, ka Latvijas līdzdalība bagātinās kopīgo balsi par ikviena cilvēka dzīvības aizsardzību un cieņu,” uzsver pasākuma rīkotāji.
Gājiena mērķis ir miermīlīgi, bet skaidri apliecināt atbalstu un cieņu cilvēka Dzīvībai, stiprinot dzīvības aizstāvības kustību Baltijā. Vienlaikus tiks vērsta uzmanība uz risinājumiem Dzīvības saglabāšanai - mātes un ģimeņu sociālo un finansiālo nodrošinājumu vietējā, pašvaldību un valsts līmenī. Pasākuma organizatori arī uzsver, ka dzīvības aizsardzība nozīmē arī pilnvērtīgu atbalstu sievietēm un vīriešiem, jo cilvēka dzīvība var sākties tikai vīrieša un sievietes savienībā.
Gājiens aicinās arī likumdevējus rast risinājumus, kas balstīti rūpēs un cieņā par cilvēka dzīvību, nevis ideoloģiskos vai finansiālos aprēķinos. Organizatori atgādina, ka cilvēka dzīvības aizstāvība nav tikai reliģisks vai politisks jautājums, bet gan valsts pastāvēšanas un drošības jautājums.
Lietuvas pārstāvji neslēpj savu vīziju par sabiedrību, kurā vēlas ieraudzīt dziļi iesakņojušos dzīvības kultūru. "Mēs tiecamies pēc sabiedrības, kurā katra māte tiek cienīta, atbalstīta un pret viņu tiek izrādīta līdzjūtība; kurā katrs tēvs tiek mudināts uzņemties atbildību un lepoties ar savu tēva lomu; un kurā dzīvība tiek vērtēta par tās dabisko cieņu. Mēs tiecamies pēc sabiedrības, kurā katrs bērns tiek uzņemts ar pateicību kā dāvana, kurā laulātie tiek mudināti uzņemties vecāku lomu un kurā mātes un tēvi tiek atbalstīti ne tikai grūtniecības laikā, bet arī visā bērnu audzināšanas procesā," tā uzsver Lietuvas organizatori.
Dalību pasākumā no Latvijas puses organizē biedrība Asociācija “Ģimene”, Vecāku alianse un Kristīgo mediķu biedrība, aicinot ikvienu interesentu pieteikties un doties kopā. Tiks organizēts bezmaksas autobuss no Rīgas ar pieturām arī citās pilsētās. Interesenti tiek aicināti pieteikties - šeit. Pasākuma dienas programma - šeit.
Kā zināms, šādi gājieni Par dzīvību notiek visā pasaulē, ik gadu atgādinot sabiedrībai un politikas veidotājiem konservatīvo un kristīgo cilvēku pamatvērtību nozīmi.