Piektdiena, 17.04.2026 16:37
Rūdis, Rūdolfs, Viviāna
Piektdiena, 17. aprīlis, 2026 12:49

Vīru dienās 2026 Ogrē runās par identitāti, vīrieti, ģimeni un pārmaiņām

Vīru dienās 2026 Ogrē runās par identitāti, vīrieti, ģimeni un pārmaiņām
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
No 2026. gada 3. līdz 5. jūlijam Ogres estrādē norisināsies pasākums “Vīru dienas 2026”, uz kuru aicināti vīrieši no visas Latvijas un Baltijas. Pasākuma mērķis ir stiprināt vīriešu identitāti, atbildību ģimenē un sabiedrībā, kā arī veicināt garīgu un personīgu izaugsmi. Pasākuma moto ir: “Celsimies un celsim – tā viņi stiprināja savas sirdis un rokas labajam darbam” (Nehemijas 2:18).

Organizatori uzsver, ka šis nebūs tikai kopīgs pasākums vīriešiem, bet nozīmīgs impulss pārmaiņām. Mūsdienās daudzi vīrieši saskaras ar identitātes jautājumiem, atbildības izaicinājumiem, emocionālām traumām un atkarībām, kas kavē viņu pilnvērtīgu iesaisti ģimenē un sabiedrībā. “Vīru dienas 2026” būs vieta iedrošinājumam, stiprinājumam un praktiskiem soļiem pārmaiņām.

Pasākums pulcēs dalībniekus no dažādām kristīgajām draudzēm un sabiedrības vidēm ar mērķi stiprināt vīriešus viņu ikdienas dzīvē, ģimenē un kopienā.

Vīru dienas organizē biedrība "Celsimies un celsim" sadarbībā ar kristīgajām draudzēm, organizācijām un uzņēmumiem.

mceu_36218285011776419450574.jpg

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?