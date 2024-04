Vīru sapulcē Ogrē muzicēs Jānis Driksna un kalpos misionārs Daniels Pedraza

Šajā reizē ar dziesmām uzrunās un priecēs mūziķis Jānis Driksna no grupas “My Radiant You”, ar dzīves stāstu dalīsies uzņēmējs no “DansG” Jānis Grīnšteins. Savukārt ar Dieva Vārdu uzrunās mācītājs un misionārs no Argentīnas Daniels Pedraza. Kā jau katru reizi būs vakariņas un laiks sadraudzībā. Liecības no dalībniekiem apstiprina vajadzību pēc šīm tikšanām. Kāds no vīriem atklāj, ka tie viņam ir kā dievkalpojumi, kuros viņš gūst spēku un piepildījumu. Viņš atzīst, ka bijis darba un interneta atkarībā, kas ietekmējusi ne tikai attiecības ar Dievu, bet arī ģimeni. Tāpat tiek saņemtas liecības, ka šajās vīru tikšanās var justies brīvs, saprasts, nenoniecināts un atbalstīts. “Šī ir vieta, kur uzrunāt un dziedēt salauztas dzīves,” saka viens no vakaru apmeklētājiem.

Vīru sapulces organizē Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks” sadarbībā ar citu draudžu mācītājiem un kalpotājiem. Tās parasti notiek katra mēneša pirmajā piektdienā. Pieteikšanās pa tālruni 22825084 (mācītājs Agris Ginko).