Valters Gleške ir četru bērnu tēvs, evaņģēlists un maģistrs operdziedāšanā. Viņš šajā tikšanās reizē gan dziedās, gan dalīsies ar savu dzīves stāstu. Savukārt mācītājs Guntars Kokins no Daugavpils uzrunās ar Dieva Vārdu. Šī vakara tēma: “Dievs ir uzticams”. Vīru vakars iesākas ar vakariņām, pēc tam sadraudzībā pie galdiņiem tiek uzklausīti dzīvi mainoši stāsti, kā arī ir iespēja aizlūgt vienam par otru. Ik reizi šīs tikšanās pulcē no 80 līdz 100 dalībniekiem. Vīru sapulces organizē Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks” sadarbībā ar dažādu draudžu mācītājiem un kalpotājiem no visas Latvijas. Tās notiek katra mēneša pirmajā piektdienā.Tuvākā tikšanās – piektdien, 5. jūlijā plkst. 18.00 Ogrē, t/c "Ogres Prestižs", 3. stāvā (Mednieku iela 21/23). Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 22825084 (mācītājs Agris Ginko).