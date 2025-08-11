Zbigņevs Stankevičs: Ja cilvēks nerada bērnus, viņš vecumdienās paliek viens un vientuļš

Kopš 2021. gada mirušo ir divreiz vairāk nekā dzimušo, un šogad dzimstības rādītāji turpina samazināties. T.Tālbergs satraukts vaicā – kur valdība var meklēt resursus, ja katru dienu Latvijā kļūst par 40 cilvēkiem mazāk jau četrus pēdējos gadus? Kā liecina oficiālie statistikas dati - 2025. gadā februārī piedzimst nedaudz vairāk par 800, turpretī mirst – 2126 cilvēku.
Raidījumā izmantotās demogrāfijas līknes, attēli - ekrānšāviņi no LKR raidījuma "Pēc 7 dienām" , 8. augusts
Katoļu baznīcas vadītājs Z.Stankevičs dzimstības krīzē saskata gan sekulāros iemeslus, gan garīgi skaidrojamus apstākļus.
Viņš klāsta, ka laicīgie un cilvēcīgi saprotamie iemesli slēpjas stabilitātes sajūtā, kas vai nu ir vai nav cilvēkiem. ”Padomju laikā katram bija jāstrādā, un darbs bija katram. Cilvēki nebija bagāti, bet minimums bija nodrošināts. Cilvēkiem bija sociālā stabilitātes sajūta. Kad iestājās neatkarība, viss sāka šūpoties, jo “katrs bija pats savas laimes kalējs”. Vairs nebija drošības sajūtas, un nāca finanšu reformas. Atceros, ka es biju strādājis kā inženieris, man bija ietaupījumi, un es sāku studēt teoloģiju. Toreiz domāju, ka man sešiem gadiem pietiks biļetei, ko braukt turp – atpakaļ no Polijas, kur studēju. Pēc trim gadiem notika naudas reforma, pēc kuras man atlikusī summa pietika ... vienam braucienam,” atmiņās dalās katoļu baznīcas vadītājs un norāda, ka viens no iemesliem, kādēļ cilvēki sāka baidīties laist pasaulē bērnus, bija jautājums, vai viņi spēs tos arī izaudzināt, pabarot un izskolot.
Arī Ukrainas kara sākumā drošības sajūta Latvijā turpināja pazust. Kā otro lielo ietekmējošo apstākli Z.Stankevičs min valsts politikas un atbalsta ģimenēm esamību. Viņš norāda, ka ir svarīgi, vai “par katra bērna piedzimšanu un audzināšanu ir kādi bonusi. Ja tikai viens strādā, tad alga nepietiek, lai normāli dzīvotu. Tas ir valsts prioritāšu jautājums.”
LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs un Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, attēls - ekrānšāviņš no LKR raidījuma "Pēc 7 dienām" , 8. augusts
“Tā ir sekulārā daļa. Bez tās ir arī garīgā daļa. Jēzus saka, meklējiet papriekšu debesu valstību, un viss pārējais jums tiks pienests klāt. Pašā sākumā, kad Dievs radīja cilvēku, Viņš teica: augļojaties un vairojaties, piepildat zemi un pakļaujiet to. Tā ir tā misija, bet, ja cilvēks tai neatbild un to neieliek par prioritāti, tad viņš paliek viens. Ja viņš neprecas un nerada bērnus, tad viņš paliek viens un ir ar vientuļām vecumdienām,” tā Z.Stankevičs. Viņš ir pārliecināts, ka svētība rodas tad, "kad pieņemam Dieva plānu mūsu dzīvē un dzīvojam saskaņā ar mums piešķirto identitāti."
