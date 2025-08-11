Pirmdiena, 11.08.2025 22:47
Liega, Olga, Zigita, Zita
Pirmdiena, 11.08.2025 22:47
Liega, Olga, Zigita, Zita
Svētdiena, 10. augusts, 2025 19:57

Zbigņevs Stankevičs: Ja cilvēks nerada bērnus, viņš vecumdienās paliek viens un vientuļš

Viktorija Slavinska-Kostigova / LKR
Zbigņevs Stankevičs: Ja cilvēks nerada bērnus, viņš vecumdienās paliek viens un vientuļš
Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, attēls - ekrānšāviņš no LKR raidījuma "Pēc 7 dienām" , 8. augusts
Svētdiena, 10. augusts, 2025 19:57

Zbigņevs Stankevičs: Ja cilvēks nerada bērnus, viņš vecumdienās paliek viens un vientuļš

Viktorija Slavinska-Kostigova / LKR

“Dievs var vienā brīdī visu mainīt. Svarīgi, lai ir kristieši, kas piesauc Dieva vārdu, ir kopā un cīnās par Latviju un dod liecību,” tā Latvijas Kristīgā radio (LKR) jaunākajā raidījumā “Pēc 7 dienām” pauda Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Viena no raidījuma tēmām, kuru aktualizēja LKR prezidents, raidījuma vadītājs Tālivaldis Tālbergs, bija - kritiskie demogrāfijas rādītāji. Izskanēja pārdomas, ka arī "baznīcas locekļi nāk no sabiedrības, un ar viņiem arī ir jāstrādā un jāmēģina sludināt evaņģēliju, un jāmāca dzīvot saskaņā ar to. Tas ir process mūža garumā."

Kopš 2021. gada mirušo ir divreiz vairāk nekā dzimušo, un šogad dzimstības rādītāji turpina samazināties. T.Tālbergs satraukts vaicā – kur valdība var meklēt resursus, ja katru dienu Latvijā kļūst par 40 cilvēkiem mazāk jau četrus pēdējos gadus? Kā liecina oficiālie statistikas dati - 2025. gadā februārī piedzimst nedaudz vairāk par 800, turpretī mirst – 2126 cilvēku.

mceu_50644767741754844889455.jpg

mceu_57201063221754844839621.jpg

mceu_49363407331754844856834.jpg

Raidījumā izmantotās demogrāfijas līknes, attēli - ekrānšāviņi no LKR raidījuma "Pēc 7 dienām" , 8. augusts

Katoļu baznīcas vadītājs Z.Stankevičs dzimstības krīzē saskata gan sekulāros iemeslus, gan garīgi skaidrojamus apstākļus.

Viņš klāsta, ka laicīgie un cilvēcīgi saprotamie iemesli slēpjas stabilitātes sajūtā, kas vai nu ir vai nav cilvēkiem. ”Padomju laikā katram bija jāstrādā, un darbs bija katram. Cilvēki nebija bagāti, bet minimums bija nodrošināts. Cilvēkiem bija sociālā stabilitātes sajūta. Kad iestājās neatkarība, viss sāka šūpoties, jo “katrs bija pats savas laimes kalējs”. Vairs nebija drošības sajūtas, un nāca finanšu reformas. Atceros, ka es biju strādājis kā inženieris, man bija ietaupījumi, un es sāku studēt teoloģiju. Toreiz domāju, ka man sešiem gadiem pietiks biļetei, ko braukt turp – atpakaļ no Polijas, kur studēju. Pēc trim gadiem notika naudas reforma, pēc kuras man atlikusī summa pietika ... vienam braucienam,” atmiņās dalās katoļu baznīcas vadītājs un norāda, ka viens no iemesliem, kādēļ cilvēki sāka baidīties laist pasaulē bērnus, bija jautājums, vai viņi spēs tos arī izaudzināt, pabarot un izskolot.

Arī Ukrainas kara sākumā drošības sajūta Latvijā turpināja pazust. Kā otro lielo ietekmējošo apstākli Z.Stankevičs min valsts politikas un atbalsta ģimenēm esamību. Viņš norāda, ka ir svarīgi, vai “par katra bērna piedzimšanu un audzināšanu ir kādi bonusi. Ja tikai viens strādā, tad alga nepietiek, lai normāli dzīvotu. Tas ir valsts prioritāšu jautājums.”

mceu_39424782111754844793698.jpg

LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs un Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, attēls - ekrānšāviņš no LKR raidījuma "Pēc 7 dienām" , 8. augusts

“Tā ir sekulārā daļa. Bez tās ir arī garīgā daļa. Jēzus saka, meklējiet papriekšu debesu valstību, un viss pārējais jums tiks pienests klāt. Pašā sākumā, kad Dievs radīja cilvēku, Viņš teica: augļojaties un vairojaties, piepildat zemi un pakļaujiet to. Tā ir tā misija, bet, ja cilvēks tai neatbild un to neieliek par prioritāti, tad viņš paliek viens. Ja viņš neprecas un nerada bērnus, tad viņš paliek viens un ir ar vientuļām vecumdienām,” tā Z.Stankevičs. Viņš ir pārliecināts, ka svētība rodas tad, "kad pieņemam Dieva plānu mūsu dzīvē un dzīvojam saskaņā ar mums piešķirto identitāti."

Pilnu LKR TV raidījuma ierakstu skatieties šeit - https://www.youtube.com/watch?v=d5o4jREfOqY

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.