Paredzēta arī semināra darba grupas prezentācija par viesmīlības vadlīniju materiālu, piemēri un praktiski ieteikumi, kā arī informācija par klātienes semināru organizēšanas iespējām draudzēs. Pieteikšanās saite šeit.
Ceturtdiena, 19. februāris, 2026 09:54
Zoom platformā norisināsies seminārs „Viesmīlība draudzēs”
31. martā pulksten 18.30 Zoom platformā norisināsies seminārs „Viesmīlība draudzēs”. Seminārā tiks runāts par viesmīlību kā draudzes misiju un Kristus mīlestības izpausmi, viesmīlības praktizēšanu un veidu, kā viesmīlību redz un sajūt dievnama viesi.