1. Mākslinieces Patrīcijas Raven personālizstāde “Ilūzija”. Ogres Centrālās bibliotēkas 1. un 2. stāva ātrijā no 2. maija līdz 30. jūnijam apskatāma mākslinieces Patrīcijas Raven personālizstāde “Ilūzija”. Izstāde iezīmē jaunu posmu autores radošajā attīstībā, un tajā aplūkojami tikai jaunākie, speciāli šai ekspozīcijai radītie darbi. Pēc iepriekšējā gada cikla, kurā dominēja reālisma elementi, māksliniece šobrīd apzināti pievērsusies abstrakcijai, krāsas enerģijai un telpas uztveres spēlei. Izstāde pēta robežu starp redzamo un sajūtamo, starp formu un kustību, starp realitāti un skatītāja uztveri. Izstādes centrālais vizuālais motīvs ir labirints, kas simbolizē iekšējo ceļu, meklējumus un nepārtrauktu kustību uz centru – vietu, kur skatītājs sastop pats sevi. Svarīga izstādes daļa ir apļveida darbu sērija, kas sastāv no deviņām gleznām dažādās krāsu interpretācijās. Katrs darbs piedāvā atšķirīgu emocionālo frekvenci – no spriedzes un intensitātes līdz mieram un kontemplācijai. Atkārtojošā forma kļūst par meditāciju par ritmu, laiku un bezgalību.Patrīcijas Raven darbi izceļas ar spēcīgu krāsu kontrastu, ekspresīvu faktūru un dinamisku kustības sajūtu. Gleznas aicina skatītāju ne tikai vērot, bet ieiet attēlā, ļauties vizuālai ilūzijai un pašam kļūt par tās daļu. Izstāde “Ilūzija” ir aicinājums apstāties, iegrimt krāsās un uz mirkli apšaubīt realitāti. Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā. Ieeja – bez maksas.
2. Mākslinieces Zandas Milzarājas izstāde “Dienvidu stāsti”. No 6. maija līdz 30. jūnijam Ogres Centrālās bibliotēkas Kafijas namiņā apskatāma mākslinieces Zandas Milzarājas izstāde “Dienvidu stāsti”. Izstādes darbi veidoti linogriezuma tehnikā un tapuši Vidusjūras iespaidos – gan ainavas ar senām pilsētām, gan eksotiski augi, gan arī portreti. Linogriezumos izmantoti krāsaini, koši foni, kas veidoti Dienvidiem raksturīgajā toņu gammā. Māksliniece Zanda Milzarāja piedalās grupu izstādēs kopš 1993. gada. Pirmā personālizstāde tapusi jau 1994. gadā Gustava Šķiltera muzejā Rīgā. Darbi atrodas privātās kolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā. Ieeja – bez maksas.
3. Laumas Palmbahas, Līvas Kaprāles un Dionisija Miončinska radošo darbu izstāde “Daugava vieno”. Izstāde būs apskatāma līdz 29. jūnijam un veltīta mākslas studijas “Rasas krāsas” 15 gadu jubilejai. Jau 15 gadus Daugavas labā krasta Ikšķiles "Zaļo salu" ciematā Mākslas studijā "RASAS KRĀSAS" bērni un jaunieši apmeklē Vizuālās mākslas un Amatu mācības nodarbības. (www.rasaskrasas.lv ) No maza strautiņa studija "RASAS KRĀSAS" ir izaugusi par radošās izglītības dzīvīgu pieteku lielajai interešu izglītības upei Ogres novadā. Studijas pedagogi radījuši darbus, veltītus "RASAS KRĀSAS" mākslas izglītības iedvesmas avotam - Daugavai, kura vieno dažādu novadu un dažādu cilvēku intereses kopīgam mērķim - saglabāt un uzturēt Daugavas krastos dzīvojošās latviešu tautas kultūras vērtības.
4. Ārijas Skudras personālizstāde “Cepuru karaliene un viņas batikas” Ogres Vēstures un mākslas muzejā līdz 14. jūnijam. “Bez filca cepures nevar būt eleganta sieviete!” – šī pārliecība raksturoja sava laikmeta estētiku un profesionālo pieeju. Cepures tika izgatavotas no augstvērtīga filca – kazu, aitu, merino, trušu un zaķu vilnas, ar minimālu ķīmisko šķiedru piejaukumu. Modes tendences mainījās un tām sekoja arī dizainere, kas ilgstoši strādājot “Rīgas filcs” ir radījusi vairākus simtus etalonu. Visu mūžu paralēli darbam cepuru fabrikā viņa nodarbojās ar glezniecību. Izstādē tiks eksponētas cepures no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma, batikas no mākslinieces kolekcijas, kā arī žurnāla “Rīgas Modes” attēlu kopijas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 13. marta līdz 14. jūnijam. Izstādes kuratore: Mg. Art. Irēna Bužinska, Izstādes scenogrāfe: Ineta Sipunova, Projekta vadība: Elīna Cērpa.
5. Izstāde "Radošais Kaleidoskops" Tomes pagasta bibliotekā līdz 30. jūnijam. Kad paraugies kaleidoskopā – tas ir piepildīts ar lielu dažādību! Lielāks gabaliņš pie mazāka, spīdīgs blakus matētam, kāds gabaliņš apaļš, kāds kantains, bet visi kopā sakrīt skaistos attēlos. Tā arī dzīvē kā veroties kaleidoskopā – dažādi gabaliņi sakrīt viens pie otra un izveidojas negaidīta kopaina. 2015. gadā mūsu dzīves iekrita vienā kaleidoskopā un pārvērtās par lielu draudzību! Zirgs kā vienojošais elements, regulāras kafijas pauzes un sarunas turpat uz mājas sliekšņa trepēm, pļāpas ejot kopīgos darbos un visam cauri humors, ka mūsu radošās izpausmes jāsaliek kopā un jāorganizē izstāde! Un te nu tas ir – mūsu “Radošais kaleidoskops”, te satiekas gleznas, grafikas, mākslas eksperimenti un tekstilizstrādājumi. Par mums:
Anna Briljante: Zirgi, zīmēšana un gleznošana jau kopš bērnības ir neatņemama manas dzīves daļa. Mākslinieciskajā ziņā 1999.gadā esmu pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, mākslas pedagoģijas nodaļu, iegūstot bakalaura grādu. Māksla gan nav mans ikdienas darbs, bet sirdi sildošs hobijs starp ikdienas darbiem, jo zirgi tomēr ir lielākā no manām kaislībām, un sapnis par saviem zirgiem un saimniecību top pavisam īsts jau 2000.gadā, kad Tomes pagastā tiek izveidots savs stallis “Egles”. Šobrīd tas jau ir izaudzis par Latvijas sporta tipa šķirnes zirgaudzētavu un kopā ar savu ģimeni te arī darbojamies un rūpējamies par saviem zirgiem. Saimniecība prasa daudz enerģijas un laika, bet pa ziemas vakariem sanāk arī ko pazīmēt un uzgleznot, pārsvarā arī tur dominē zirgi, daba un dzīvnieki. Patīk spēle starp reālismu un fantāziju. Darbi top savam priekam, bet kā sirsnīgas un oriģinālas dāvanas aizceļo arī pasaulē. Santa Grinberga: Jau bērnībā patika kaut ko knibināties – šūt lellēm drēbes, iemācīties adīt, arī aust sāku jau apmēram 14 gados. Lai gan tajā vecumā rokdarbu padarīšanai spurojos pretī un apgalvoju, ka tas nebūs mans, 2003. gadā iestājos Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur pabeidzu Rokdarbu nodaļu. 2010. gadā Ciemupē izveidoju un sāku vadīt rokdarbu pulciņu, kurš ir aktīvs arī šodien, no 2011. gada esmu arī TLMS “Saiva” vadītāja... tā nu no frāzes “Rokdarbi nav priekš manis”, rokdarbi ir tapuši par neatņemamu manas dzīves daļu, tas ir mans darbs, hobijs un dzīvesveids. Lielākā kaislība ir jostu aušana, tā neapnīk, relaksē un nomierina ikdienas steigā. Top arī citi austi darbi – lakati, kuros var izspēlēties ar krāsām, galda celiņi, lielie galdauti, pa laikam arī kāda sega, reizēm arī ko uzadu vai uztamborēju.
6. No 27. maija līdz 27. jūlijam Ķeipenes tautas nama Mākslas telpā gleznotājas Laines Kainaizes izstāde "Ir svētku laiks".
9. Zaiga Tilta ir prasmīga un aizrautīga rokdarbniece no Vecumniekiem. Viņa aktīvi dalās ar savu talantu, piedaloties reģionālos kultūras pasākumos (piemēram, sarīkojumā "Ko prot sievietes rokas" Stelpē) un organizējot savu darbu izstādes vietējās bibliotēkās. Jūnija mēnesī Tomes bibliotēkā skatāma Zaigas Tiltas rokdarbu izstāde, kura iepriekš bija izstādīta Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēkā. Vestes izceļas ar bagātīgu krāsu paleti. Izstādes eksponātos redzami gan klasiski balti un tumši zaļi toņi, gan dzīvespriecīgi dzelteni, dziļi sarkanvīna un eleganti violeti/raibi krāsu salikumi. Darbi ir pilnībā tamborēti un pārsteidz ar to, cik interesanti un meistarīgi tie ir veidoti. Vestēm ir raksturīgi sarežģīti, ažūri raksti un gaumīgas detaļas, piemēram, bārkstis gar apmali, kas liecina par augstu tehnisko izpildījumu un pacietību.Apaļvestes konstrukcija pati par sevi ir vizuāli efektīga un mūsdienīga, padarot katru tērpu par unikālu, acij tīkamu mākslas darbu. Laipni lūgti tās apskatīt bibliotēkas darba laikā.
10. No 15. līdz 26. jūnijam Krapes pagasta ēkas izstāžu zālē apskatāma uz rāmja austu lakatu izstāde.