Lauma Straume skatuves gaitas iesākusi kā mazā Tonīte uzvedumā “Skroderdienas Silmačos”, bet par pilntiesīgu Ogres teātra aktrisi kļuvusi 1987. gadā. Aktrises talants un skatuves organika izpaudusies kā komiskās raksturlomās, tā dramatiskos tēlos. Bet par vienu no spilgtākajām pēdējo gadu lomām kļuvusi ekscentriskā vecmāmiņa Monete komēdijā “Rītdiena ir tālu”. 2021. gada 12. decembrī tieši ar šo izrādi tiks atzīmēta aktrises jubileja un par ilggadēju ieguldījumu kultūras jomā saņemtais Ogres novada pašvaldības apbalvojums “Ogres goda pilsonis”.
Izrādes “Rītdiena ir tālu” pamatā ir franču autoru Pjēra Barijē un Žana Pjēra Gredī luga “Četrdesmit karāti” Agneses Kasparovas tulkojumā, un tās centrā ir trīs paaudžu sievietes. Galvenā varone Liza dzīvo Parīzē. Viņai ir četrdesmit gadi, darbs mazā nekustamo īpašumu birojā, divas neizdevušās laulības, meita, kurai ir tīņa vecums, māte, kuru interesē vienīgi bridža spēle... Visa Lizas dzīve ir darbs – mājas, darbs – mājas. Bet tad pavisam negaidīta sastapšanās izjauc dzīves ierasto kārtību. Varbūt tā pat ir mīlestība, bet varbūt – tikai “kūrorta romāns”? Turklāt ierodas bagāts klients, un arī Lizas bijušais vīrs atkal iedegas savās jūtās... Pēkšņi dzīve piedāvā tik daudzas izvēles, bet vai Liza tam ir gatava?
Galvenajās lomās:Liza – Astra Kolberga, Monete, viņas māte – Lauma Straume, Annika, viņas meita – Katrīna Anna Ozoliņa, Ervē, viņas bijušais vīrs – Guntis Kolbergs, Gijoms Šarbonjē – Ernests Greizis u. c.
Biļetes: EUR 15, 12, 10 “Biļešu paradīzes” kasēs, Ogres novada Kultūras centra kasē un www.bilesuparadize.lv. Vietu skaits ierobežots! Pērkot biļeti “Biļešu paradīzes” kasēs, 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikāciju, skolēna, studenta vai pensionāra apliecību. Uzrādot biļeti, izrādes norises dienā 10% atlaide pirkumam “M.Pūre” kafejnīcā vai beķerejā (Ogrē, Brīvības ielā 21).
Ieeja pasākumā, uzrādot derīgu Covid-19 digitālo sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Atrodoties teātra telpās, izrādes skatītājiem jālieto sejas aizsargmaskas.
Informāciju sagatavoja Ieva Rodiņa, Ogres teātra vadītāja