13 omītes, 60 mazbērni un viens tituls - Turpinās cīņa par titulu "Grandma Latvia 2025"

Pasākumā piedalīsies arī finālistu ģimenes locekļi, bērni un mazbērni. Mazbērniem būs iespēja darboties radošajās darbnīcās, rādīt savas prasmes. Tiks vērtēts arī mazbērnu mājas darbs – Omes portrets.
Konkursa finālistes ir izlozējušas un klās galdus atbilstoši tēmai:
- Nellija Degle (Jūrmala) – 50 gadu jubileja
- Linda Gruziņa (Tukums) - Izlaidums
- Laila Pole (Jēkabpils)- Salātu elegance
- Zaiga Lazdiņa-Radziņa (Rīga) - Raudzības
- Mairita Konstante-Kunstapele (Tukums) – Romantiskās vakariņas
- Valda Upeniece(Saldus) – Ciemos pie Omes
- Laila Jēkabsone ( Rīga) – Baltais galdauts
- Aiva Bistrova (Rīga) – Atslodze pēc svētkiem
- Aija Brice-Berga (Saldus) – Itālijas garša
- Marika Šķēle (Cesvaine) -Makšķernieka sapnis
- Ināra Skuja (Ogre) -Vasara laukos
- Antra Grunava (Rīga) – Bērnības garša
- Sanita Everte (Tukums) – 1.septembris
No 11. maija līdz 8. novembrim Latvijā norisinās konkurss "Grandma Latvia 2025", kura finālā iekļuvušas 13 īpašas un harizmātiskas omas no dažādiem Latvijas reģioniem. Viņas kopā mīl un audzina 60 mazbērnus. Katra no dalībniecēm izceļas ar savu pieredzi, sirsnību, dzīvesgudrību un apņēmību, pierādot, ka mūsdienu oma ir aktīva, enerģiska un dzīvespriecīga sieviete.
"Grandma Latvia 2025" nav tikai skaistumkonkurss – tas ir stāsts par personību, sirds gudrību un dzīvesprieku. Konkursa mērķis ir celt gaismā Latvijas sievietes, kuras ar savu piemēru iedvesmo ģimenes un sabiedrību, apliecinot, ka dzīve turpinās ar jaunu sparu arī tad, kad esi kļuvusi par omīti.
"Grandma Latvia 2025" ir daļa no starptautiskā konkursa "Grandma Universe", un Latvijas uzvarētāja iegūs iespēju pārstāvēt valsti pasaules finālā. Nosaukums angļu valodā (ar Valsts valodas centra atļauju) izmantots, jo nevienu no šīm 13 omītēm ģimenē nesauc par "vecmammu".
Konkursa uzdevums ir izvēlēties Latvijas spilgtāko, interesantāko, viedāko un talantīgāko omīti. Tā mērķis – celt godā omīšu ieguldījumu ģimenēs un sabiedrībā, stiprināt ģimenes vērtības un starppaaudžu saikni. Tas ir arī veids, kā izrādīt cieņu un pateicību vecākajai paaudzei par viņu dzīvesgudrību, mīlestību un nesavtīgu devumu.
Ar šo konkursu tiek veicināta pozitīva attieksme sabiedrībā pret vecākās paaudzes sievietēm, izceļot viņu nozīmi gan ģimenē, gan sabiedriskajā dzīvē. Omītes dalās savos stāstos un pieredzē, kļūstot par iedvesmu citiem – jaunākajām paaudzēm un ģimenēm. Tiek godā turētas latviskās un ģimeniskās tradīcijas, kā arī sniegta iespēja apgūt jaunas prasmes un atklāt jaunus talantus.
Konkursa pirmā kārta – "Dārza svētki" – notika 11. maijā "Dārzā zem saules". Tā bija Mātes diena, un omītes vispirms ir mammas. Dalībnieces veidoja ziedu kompozīcijas ar stāstu par savu ģimeni. Pasākums bija ļoti emocionāls un bagāts ar dzīvesstāstiem.
Otrā kārta – "Tautas tērpu festivāls" – norisinājās 14. jūnijā Jūrmalas brīvdabas muzejā. Tautastērps kā vēstures liecība kļuva par veidu, kā izstāstīt dzimtas stāstus. Finālistes dalījās ar atmiņām un notikumiem, kas saistīti ar viņu tērpiem — to izcelsmi, tapšanas apstākļiem un pārmantošanu. Šis bija brīdis, kad vēsture atdzīvojās personiskos un dziļi aizkustinošos stāstos, ļaujot labāk izprast mūsu saknes un to, cik trausla un vienlaikus spēcīga ir latviešu identitāte.
Pasākumu organizēbiedrība MULINE, kas dibināta 2018.gadā un konkursa mērķis ir celt sievietes pašapziņu, izcelt latviskās un ģimeniskās tradīcijas, kuras nodot tālāk nākamajām paaudzēm.
Līdzjutēji par savu mīļāko omīti var balsot šeit.