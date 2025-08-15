13. un 14. septembrī Ogres novadā notiks Mājas kafejnīcu dienas

Laikā, kad ienākusies vietējā raža – dārzeņi, augļi, ogas un citi lauku labumi, ko viesiem celt galdā, 23 Mājas kafejnīcas priecēs ar daudzveidīgu garšu un aktivitāšu piedāvājumu – uzkodām, sātīgiem un izsmalcinātiem pamatēdieniem, aromātiskām zupām un saldiem desertiem. Mājas kafejnīcu dienās varēs nobaudīt gan tradicionālos latviešu virtuvi, gan ēdienus, kas radīti iedvesmojoties no Itālijas, Francijas un Spānijas valstu virtuvēm.
Uz malkas uguns vārīta zupa vai sautējums, brieža gaļas ēdieni, pankūkas, burbuļvafeles, krēmzupas, bezlaktozes siera gardumi, tradicionālais šašliks, hinkaļi, Ļula kebabs, picas, burgeri, ēdieni ar meža veltēm, veģetārie ēdieni un bezgala debešķīgi saldie ēdieni, kas liks gavilēt garšu kārpiņām. Šīs garšu variācijas un vēl vairāk, sagaida pie saimniekiem Ogres novada Mājas kafejnīcu dienās! Būs arī īpaši piedāvājumi bērniem.
Mājas kafejnīcu dienu laikā būs iespēja ne tikai satikt un iepazīt rosīgos saimniekus, izbaudīt to viesmīlību, bet arī piedalīties dažādās aktivitātēs un iegādāties lauku labumus un senlietas, aplūkot mākslas un keramikas priekšmetus, klausīties dzīvo mūziku. Atsevišķās saimniecībās būs iespēja doties izjādēs zirga mugurā, apskatīt un pabarot briežus, piedalīties vīna, šampanieša un pat viskija degustācijā, dažādās radošajās darbnīcās, izmēģināt veikbordu, braukt ar ūdensslēpēm, vai doties SUP braucienā. Arī bērniem būs pieejamas dažādas atrakcijas, radošās darbnīcas un spēles.
Mājas kafejnīcu dienās improvizētas kafejnīcas būs pieejamas Ogrē un Ikšķilē, Tīnūžu, Ogresgala, Tomes, Lielvārdes pagastos, kā arī Ķeipenes, Suntažu, Taurupes un Meņģeles pagastos.
Šogad savas Mājas kafejnīcas Ogres novadā viesiem būs atvērtas šādās vietās:
Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā
- “LĪBIEŠU IELAS KAFEJNĪCA”, Lībiešu iela 30, Ikšķile
- “RIEKSTOTĀJI”, Tīnūžu šoseja 7, Ikšķile
- "UGLY CAKE", "Ielejas", Tīnūžu pagasts
- KĻAVU KRASTU KAFEJNĪCA “PIE UPĪTES”, "Krastiņi", Tīnūžu pagasts
- “WILD WAKE - FLAVOR FLIP”, "Meža Selēkas", Tīnūžu pagasts (Veikparks "Wild Wake")
- “GARDĒŽU SALA-FRANCIJAS NOSKAŅĀS”, Bajāri 1, Tīnūžu pagasts
- “TURKALNES MUIŽAS ALUS UN SIDRA DARĪTAVA”, Turkalne-1, Tīnūžu pagasts
Ogrē
- “STALLIS UN DAKŠAS”, Rīgas iela 14a, Ogre, (Ogresgrīvas pusmuižas stallis)
- “MEŽA KAFEJNĪCA”, Brīvības iela 30, Ogre
- “MEŽMALAS DĀRZS”, Gaismas prospekts 3, Ogre
- ĀRA KAFEJNĪCA “LAPSU MĀJAS SIERS”, Ogres iela 4, Ogre
Ogresgala, Tomes un Lielvārdes pagastos
- “SAMTAINĀ ROMANCE”, Ābeļu iela 12, Ogresgals
- VIESĪBAS “ZAĻUMNIEKU ĀBEĻDĀRZĀ”, "Zaļumnieki", Ogresgala pagasts
- “PASĒDĒSIM DOBELNIEKOS”, Dobelnieki, Ogresgala pagasts ( “Z/S Dobelnieki briežu dārzs”)
- “GARŠU SĒTA”, "Grantslejas", Tomes pagasts
- “DZĪVAIS MĀLS”, Ķieģeļceplis 3, Tomes pagasts
- “LŪŠU DRAVĀ”, “Stropēni”, Lielvārdes pagasts
Suntažu, Taurupes, Ķeipenes, Meņģeles pagastos
- “UFO BURGERNĪCA “PASTA MĀJĀ”, "Pasts", Suntaži, Suntažu pagasts
- CAFE “JAUNMAČIŅI”, “Jaunmačiņi”, Suntažu pagasts
- “ĒD PATS, UZCIENĀ DRAUGUS!”, “Margas”, Ķeipenes pagasts
- “PICU BALLE”, Krustiņi-1, Ķeipene, Ķeipenes pagasts
- “BAUDI PLAUDI”, "Laivu māja", Taurupes pagasts
- “DESAS GALS”, “GNĒŽAS”, Meņģeles pagasts
Vairāk informācijas par katru Mājas kafejnīcas piedāvājumu atrodama vietnē www.majaskafejnicas.lv.
Interaktīvā karte ar kafejnīcu atrašanās vietām un kontaktiem skatāma ŠEIT.
Apmeklētāju ievērībai!
- Pievērsiet uzmanību Mājas kafejnīcu piedāvājuma datumam un laikam!
- Plānojot braucienu, noteikti pārliecinies vai pie kafejnīcu saimniekiem apmeklējums nav jāpiesaka iepriekš, lai saimnieki var plānot ciemiņu plūsmu un neveidotos neplānotas rindas. Atsevišķās Mājas kafejnīcās nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
- Atceries, ka šīs nav “īstas” kafejnīcas un saimniekiem var nebūt iepriekšējas pieredzes viesu apkalpošanā. Mājas kafejnīcu būtība ir ciemošanās un mājās gatavota ēdiena baudīšana.
- Visi dalībnieki ir noklausījušies Pārtikas un Veterinārā Dienesta lekciju par higiēnas normām pārtikas apritē.
- Vairākās Mājas kafejnīcās norēķini iespējami tikai skaidrā naudā.
Apciemojot Ogres novada Mājas kafejnīcas, neaizmirsti iepazīt arī tuvāko apkārtni. Idejas, ko apskatīt pa ceļam vai starp maltītēm, meklē mājaslapā - www.visitogre.lv, kur apkopota informācija par apskates objektiem, aktīvās atpūtas iespējām un naktsmītnēm.
Ieplāno un apciemo Ogres novadu!
Mājas kafejnīcu dienas 2025 norisinās visā Latvijā - no jūnija līdz septembrim. Pasākumu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ar mērķi popularizēt Latvijas reģionu tūrisma piedāvājumu.