Nodarbībā tika aplūkotas dažādas tēmas, piemēram, kā runāt, lai manī klausās, kā klausīties, lai jaunietis vēlētos runāt, kā komunicēt ar jaunieti par karjeru šajā informācijas pārpilnības laikmetā, ko patiesībā jaunietis sagaida no pieaugušajiem, kad atrodas karjeras izvēles krustcelēs. Tika iegūta informācija par to, kādi ir karjeras sarunu modeļi ar jaunieti, klausīšanās metodes, kā arī attiecību veidošanas instrumenti ikdienai, arī tipiskākās kļūdas, kuru dēļ saruna ar jaunieti nonāk strupceļā vai netiek sadzirdēta.
Vieglā un draudzīgā atmosfēra rosināja semināra dalībniekus pārskatīt savus komunikācijas paradumus ar saviem bērniem, skaidrojot pusaudžu un pieaugušo pasaules uztveres
atšķirības. Lektors iepazīstināja ar pamatprincipiem, kā viegli un dabiski veidot sarunu ar pusaudzi, kā izzināt sava bērna patiesās vēlmes un aizraušanās un kā veidot
atbalstošas, atklātas un sirsnīgas attiecības gan ģimenē, gan sabiedrībā. Nodarbībā tika analizētas dažādas konkrētas sadzīves situācijas, skaidrojot, kā “neuzkāpt uz
zemūdens akmeņiem”, veidot abpusējas un cieņpilnas attiecības, kurās ieguvēji ir visi.
Par to, ka seminārs bija ieinteresējis klausītāju publiku, liecināja uzdotie jautājumi un komentāri par to, kā motivēt pusaudzi ievērot dienas režīmu, gan kā vecākiem
palīdzēt savam bērnam attīstīt talantus un ļaut jauniešiem pašiem izjust sava lēmuma sekas. Tas, ka pasākums ieilga uz veselu stundu, norāda uz to, ka ikvienam bija ko
teikt, piebilst, papildināt vai vienkārši dalīties pieredzē vai problēmjautājumā.