Ceturtdiena, 09.10.2025 15:12
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:12
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 25. februāris, 2021 23:18

18.februāra vakarā Ogres tehnikuma audzēkņu vecāki tika aicināti uz tiešsaistes semināru "Kā runāt ar jaunieti par karjeru"

18.februāra vakarā Ogres tehnikuma audzēkņu vecāki tika aicināti uz tiešsaistes semināru "Kā runāt ar jaunieti par karjeru"
Ceturtdiena, 25. februāris, 2021 23:18

18.februāra vakarā Ogres tehnikuma audzēkņu vecāki tika aicināti uz tiešsaistes semināru "Kā runāt ar jaunieti par karjeru"

 
Aptaujas rāda, ka vecāku viedoklim ir būtiska loma jauniešu karjeras izvēlē. Un tas ir saprotams, jo ikviens lielu savas dzīves daļu pavada ar vecākiem – kopā tiek dalīti ganprieki, gan bēdas, un ģimenes locekļu padoms vienmēr ir bijis svarīgs, tāpēc 2021. gada 18. februārī Ogres tehnikuma Karjeras izglītības centrs rīkoja interaktīvu semināru izglītojamo vecākiem saskarsmes un karjeras prasmju pilnveidošanai, kuru vadīja projekta "Start Strong" vadītājs Andris Arhomkins - sociālais tehnologs,attiecību un karjeras veidošanas treneris un lektors, Jauniešu karjeras un biznesa attīstības programmas “Start Strong” autors un vadītājs.

Nodarbībā tika aplūkotas dažādas tēmas, piemēram, kā runāt, lai manī klausās, kā klausīties, lai jaunietis vēlētos runāt, kā komunicēt ar jaunieti par karjeru šajā informācijas pārpilnības laikmetā, ko patiesībā jaunietis sagaida no pieaugušajiem, kad atrodas karjeras izvēles krustcelēs. Tika iegūta informācija par to, kādi ir karjeras sarunu modeļi ar jaunieti, klausīšanās metodes, kā arī attiecību veidošanas instrumenti ikdienai, arī tipiskākās kļūdas, kuru dēļ saruna ar jaunieti nonāk strupceļā vai netiek sadzirdēta.

Vieglā un draudzīgā atmosfēra rosināja semināra dalībniekus pārskatīt savus komunikācijas paradumus ar saviem bērniem, skaidrojot pusaudžu un pieaugušo pasaules uztveres
atšķirības. Lektors iepazīstināja ar pamatprincipiem, kā viegli un dabiski veidot sarunu ar pusaudzi, kā izzināt sava bērna patiesās vēlmes un aizraušanās un  kā veidot
atbalstošas, atklātas un sirsnīgas attiecības gan ģimenē, gan sabiedrībā. Nodarbībā tika analizētas dažādas konkrētas sadzīves situācijas, skaidrojot, kā “neuzkāpt uz
zemūdens akmeņiem”, veidot abpusējas un cieņpilnas attiecības, kurās ieguvēji ir visi.

Par to, ka seminārs bija ieinteresējis klausītāju publiku, liecināja uzdotie jautājumi un komentāri par to, kā motivēt pusaudzi ievērot dienas režīmu, gan kā vecākiem
palīdzēt savam bērnam attīstīt talantus un ļaut jauniešiem pašiem izjust sava lēmuma sekas. Tas, ka pasākums ieilga uz veselu stundu, norāda uz to, ka ikvienam bija ko
teikt, piebilst, papildināt vai vienkārši dalīties pieredzē vai problēmjautājumā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?