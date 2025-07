18.jūlija vakarā Ogresgrīvas pusmuižā notiks Vakara tirdziņš

Par muzikālo noskaņu rūpēsies Kārlis Derums ar labi zināmām un iemīļotām dziesmām ģitāras pavadījumā. Savukārt bērniem būs iespēja radoši izpausties darbnīcā kopā ar mākslinieci Signi Kraukli.

Nāc uz tirdziņu, satiec uzņēmējus un iegādājies dažādus gardumus, dzērienus, amatniecības izstrādājumus un stādus!

Gardu ierauga maizi, dažādas kūkas un kūciņas varēs iegādāties pie “Ugly Cake” no Tīnužiem, cepumus, pīrādziņus un smalkmaizītes piedāvās lēdmanieši “Dailas Konditoreja”. Mazākajiem tirdziņa apmeklētājiem par prieku “Līčupes saldumi” būs sacepuši mīkstas piparkūkas ar dabīgu krāsaino glazūru. Kārumniekus priecēs ģimenes uzņēmums “Rembates šokolāde” ar rokām gatavotie saldumiem no šokolādes.

Pie ogrēniešiem “Lapsu mājas siers” būs iegādājami dažādu veidu nenogatavinātie mājas sieri. Ogres novada zemnieku saimniecības “Stradi” un “Intas” piedāvās mājas kūpinājumus un citus gaļas izstrādājumus. Tirdziņā viesosies arī “Vilciņa mērces” ar gardām dzērveņu mērcēm, mērcēm kafijai un tējai, kā arī sāls garšvielu maisījumiem. Būs arī gardās kūpinātās zivis no Lapmežciema.

Sidrus, periju un augļu/ogu vīnus varēs iegādāties pie jumpraviešiem “Mr.Plūme”, savukārt vīna darītava “Lauskis” piedāvās dzirkstošus sidrus un vīnus, kas darināti Krapē. Medu, ziedputekšņus, bišu vaska sveces, kas top no čaklo bišu nesuma Ogresgala pagastā, piedāvās “Bišu maģija”.

Kā liels, tā mazs aicināts panašķoties ar tīnūžnieku “Alberīnes saldējums” saldējumiem un sorbertiem kraukšķīgā, pašu ceptā vafelē, bet izsalkumu remdēt palīdzēs divu brāļu ceļojošajā picērijā “R.C.pica”.

Pašu izlolotos puķu un dekoratīvo augu stādus tirdziņā piedāvās divas vietējās stādaudzētavas “Lejulauks” no Lauberes un “Rasu dārzniecība” no Birzgales.

Šajā vakarā viesosies arī zīmols “Mood 2 Mood” ar neatkārtojamiem mājas aromātiem, aromatizētām svecēm un ziepēm. “Nello” no Ikšķiles piedāvās ar rokām darinātas, oriğinālas 3D ziedu gleznas. Dabīgo kosmētiku matu un ķermeņa kopšanai varēs iegādāties “Estere Nature Cometics” stendā. Pie šūšanas darbīnīcas “Volantes” tirdziņā varēs uzlaikot un nopirkt kleitas, svārkus un citu apģērbu. Būs iespēja satikt tērpu mākslinieci Eviju Kārkliņu ar pašas radītajiem košajiem tērpiem dāmām - kleitām, kimono, krekliem un turbāniem. Nopērkamas būs rotas no dabīgiem akmeņiem un koka darinājumi no amatniekiem Moslobojevu ģimenes, kā arī dažādi šūti, tamborēti un adīti amatniecības izstrādājumi no “Aldesign rokdarbnīca”. Tirdziņā būs Līgas Veides-Nedvigas darinātas pierakstu grāmatiņas – atmiņām, piezīmēm un skicēm, kā arī “Prana Amber” ar dizaina rotām no Baltijas dzintara.

Laipni aicināts ikviens - nāc pats, ņem līdzi ģimeni un draugus!