19.septembrī notiks vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižas pagalmā

Tirdziņā sastapsi daudzus Ogres novada uzņēmējus, kā arī viesus no citiem novadiem. Atnāc, lai ar savu pirkumu atbalstītu vietējo, Latvijā ražoto produkciju!
Pie zemnieku saimniecības “Ogu dārzs” no Tomes, varēs iegādāties svaigas ogas – fizāļus, krūmmellenes un kazenes. Ģimenes uzņēmums “Mētru gardumi” no Ciemupes piedāvās dažādus produktus – džemus, sīrupu, sukādes, ogu-augļu čipsus un citus gardumus, kas top no bioloģiski audzētām cidonijām, kā arī pašu izaudzētiem rabarberiem, ķirbjiem un zemenēm. “Aveņu Park”a”s no Krapes muižas prot saglabāt pašu izaudzēto ogu un augļu garšu, tos liofilizējos, tā radot dabīgus un gardus našķus. Krapes muižā tiek darināts arī dzirkstošs sidrs un gards vīns, ko ražo vīna darītava “Lauskis”, kuri šajā vakarā tirgosies ar saviem dzērieniem. “Turkalnes muižas klēts sidra un vīna darītavas” piedāvājumā būs gan dažādu veidu alus, gan sidrs. Tirdziņa ciemosies “Kast Coffee”, kas piedāvās apmeklētājiem turpat uz vietas nobaudītgardu un aromātisku kafiju, kakao, machu un citus karstos un aukstos dzērienus.Bet izsalkumu piektdienas vakarā varēs remdēt ar “Bricēnu” “BB Cafe” uz vietas gatavotām mājas pankūkām ar dažādiem, gan saldiem, gan sāļiem pildījumiem un daudz iecienīto ielu ēdienu “dirty fries”.
Ģimenes uzņēmums “Bricēni” no Lielvārdes ne tikai gatavos ēdienu, bet būs arī ar pašu cepto dabīgā ierauga mājas maizi un citiem gardumumiem– plātsmaizēm un smalkmaizītēm. Mazie tirdziņa apmeklētāji priecāsies par gardajām un krāšņajām “Līčupes saldumi” mīkstajām piparkukām ar dabīgo glazūru. Ja kārojas kādu sāļu vai saldu cepumu, vaipīrādziņu, nedrīkst paiet garām lēdmaniešu “Dailas konditoreja” stendam. Kā lielam, tā mazam kārumniekam iemirdzēsies acis redzot ģimenes uzņēmuma “Rembates šokolāde” ar rokām gatavotos kārumus- konfektes, trifeles, šokolādes tāfelītes.
Dažādus mājas kūpinājumus un citus gaļas izstrādājumus piedāvās Ogres novada zemnieku saimniecības “Intas” un “Stradi”.Gardos dažādu veidu nenogatavinātos sierus pircējus aicinās nogaršot un iegādāties ogrēnieši “Lapsu mājas siers”. Kūpinātu svaigo sieru varēs atrast pie Lauberes zemnieku saimniecības “Saliņas”.Būs arī pircēju atzinību ieguvušās kūpinātās zivis no Lapmežciema.
Rudens ir īstais brīdis, lai papildinātu savu puķudobi skaistai ziedēšanai nākamgad. Dažādu ziemciešu stādus, kā arī krāšņas mārtiņrozes un viršus, piedāvās Lauberes stādaudzētava “Lejulauks”.Tirdziņā ciemosies piemājas saimniecība “Jaupriedītes” ar plašu hortenziju stādu piedāvājumu.
Savus darinājumus tirdziņā piedāvās arī dažādi amatnieki. Birzgaliete Guna Avena ada, šuj un izšuj, gan apģerbus un aksesuārus bērniem, gan pieaugušajiem. Ar saviem adījumiem tirdziņā ciemosies amatniece Ināra Miļūna. Vēsam laikam palīdzēs sagatavoties arīsiltas vilnas šalles, cepures, galvas bantes un cimdi, ko darina Inita Jansauska. Dāmas aicinātas iegādāties jaunus krāšņus tērpus no zīmola “RIRANI dizains”, kas katrs vienā eksemplārā top Lielvārdē. Skaistas sievišķīgas kleitas piedāvās šūšanas darbnīca “Volantes”. Zīmola “Prana Amber” radītās rotas no Baltijas jūras dzintara būs īpašs akcents gan ikdienas, gan svētku tērpam. Īpašu noskaņu mājā palīdzēs radīt mājas aromāti un aromatizētās sveces no zīmola “Mood2Mood”, kas būs iegādājami piektdienas vakara tirdziņā.
Laipni aicināts ikviens – nāc pats, ņem līdzi ģimeni un draugus!
Pasākumu rīko “Ogres Attīstības Biedrība” sadarbībā ar projektu “Ogre rullē!”.