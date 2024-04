2. jūlijā notiks velobrauciens un DŽEZA MŪZIKAS VAKARS Ciemupē

Džeza brauciens uz Ogresgala pagasta Ciemupi un DŽEZA MŪZIKAS VAKARS sadarbībā ar starptautisko improvizācijas, džeza un pasaules mūzikas festivālu RĪGAS RITMI norisinās kopš 2016. gada un jau kļuvuši par vasaras tradīciju.



Šogad velobrauciena sākums paredzēts pulksten 19.00 no Pilsētas skvēra Ogrē, pie Brīvības ielas un Bērzu alejas krustojuma.



Nonākot galamērķī, pie Ciemupes Tautas nama, no pulksten 20.00 brauciena dalībniekus un pasākuma DŽEZA MŪZIKAS VAKARS apmeklētājus ar koncertu priecēs kolorītais amerikāņu bundzinieks Domo Branch ar mūziķiem Kristapu Vanadziņu – klavieres un Jāni Rubiku – kontrabass, Itāļu dziedātāja Valentina Fin un mūziķi Luca Zenarro - ģitāra, Marco Centasso – bass, kā arī ģitāristi Daniele Mammarella no Itālijas un Reinis Jaunais no Latvijas.



Lai brauciens noritētu droši, velobrauciena dalībniekus aicinām lietot aizsargķiveres un ievērot ceļu satiksmes noteikumus.



DŽEZA MŪZIKAS VAKARS norisināsies brīvā dabā, tāpēc iesakām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem.



Dalība pasākumā bez maksas.