20 medicīnas studenti, tostarp no Ogres novada, saņem Teterevu fonda stipendiju

Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju medicīnā kopš 2011. gada saņēmuši kopumā jau 56 RSU Medicīnas fakultātes pamatstudiju studenti. No viņiem jau 36 stipendiāti ir saņēmuši RSU diplomu, kuplinot jauno Latvijas mediķu pulku. Vienas stipendijas apmērs 2024./2025. studiju gadā ir 3150 eiro katram stipendiātam. Tas sniedz finansiālu atspaidu centīgiem topošiem speciālistiem viņu ilgajos studiju gados.

Mecenāte Ināra Tetereva, sveicot RSU stipendiātus: "Allaž esmu teikusi, ka ārsta profesija ir viena no fundamentālākajām un humānākajām, jo, dziedinot sirgstošo miesu, mediķi vienlaikus stiprina cerību uz labajām pārmaiņām. Un tas vienam pacientam dod fizisko veselību, citam - garīgo spēku, vēl citam - abus. Līdzestīgs cilvēks vienmēr atradīs vajadzīgo, vēršoties pie ārsta un līdzdarbojoties. Jūsu grūtajā ceļā uz virsotnēm novēlu izturību, viedumu un vienmēr saprotošus līdzgaitniekus!"

Šogad stipendiju saņem Signija Betima Baranovska no Smiltenes novada, Gaisma Gurska no Madonas, Laura Sabīne Taurmane no Alūksnes, Roberts Kārkliņš un Everita Kupriša no Valmieras, Beatrise Alise Sarkanābola no Cēsīm, Anna Lasmane no Ogres novada, Anastasija Dementjeva un Lauma Tumašova no Preiļiem, Nikita Kuzmins no Daugavpils, Lauma Skarbinīka no Rēzeknes, Ralfs Roberts Zitāns no Jelgavas, Kristiāns Vištarts no Saldus novada, Iļja Zinovjevs no Ropažu novada, Renāte Rūta Apse, Anna Šermane, Jānis Jurkāns, Matīss Zicāns, Valters Dumpis un Daniils Trošins no Rīgas.

Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir stipendijas RSU studentiem, mācībspēkiem un zinātniekiem teju 15 gadus - kopš fonda dibināšanas 2010. gadā. Sadarbības ietvaros fonds sniedz finansiālu atbalstu arī studiju modernizēšanai, zinātniskai darbībai un citu RSU projektu īstenošanai (piemēram, Covid-19 izpētes projektam un studiju vides uzlabošanai). Fonda sniegtais atbalsts šajos gados jau pārsniedzis miljonu eiro.

Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas dibinājis Rīgas Stradiņa universitātes (1980. gadā - Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātes) absolvents Boriss Teterevs. Viņš audzis un dzīvojis Rīgā, deviņus gadus strādājis par ārstu, vēlāk sācis nodarboties ar uzņēmējdarbību. 2010. gadā kopā ar dzīvesbiedri Ināru nodibināja labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas.

Ilgtermiņa sadarbības ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā administrē Vītolu fonds.