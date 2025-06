2025. gada centralizēto eksāmenu sertifikāti būs pieejami no 25. jūnija un 3. jūlija

Skolēni pēc attiecīgā eksāmenu rezultātu paziņošanas datuma (pamatizglītībā – no 25. jūnija plkst. 8.00, vispārējā vidējā izglītībā – no 3. jūlija plkst. 8.00), izmantojot savus E-klases vai Mykoob piekļuves datus, varēs pieslēgties portālam eksameni.gov.lv, redzēt savus eksāmenu rezultātus, kā arī izgūt nokārtoto centralizēto eksāmenu sertifikātus elektronisku dokumentu formātā (e-doc). VIAA atgādina, ka centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli ir derīgi tikai kā elektroniski dokumenti, kas apliecināti ar VIAA kvalificētu elektronisko zīmogu, un tos nav nepieciešams izdrukāt (sīkāka informācija par elektroniski parakstītiem dokumentiem). Portālā eksameni.gov.lv sertifikāti būs pieejami 6 mēnešus no to ievietošanas dienas.

Pilngadīgie skolēni un nepilngadīgu skolēnu vecāki apskatīt centralizēto eksāmenu rezultātus varēs Latvija.lv e-pakalpojumā EP181 “Mani dati izglītības reģistros”, savukārt izgūt sertifikātus varēs Latvija.lv e-pakalpojumā EP226 “Centralizēto eksāmenu sertifikātu, profesionālās kvalifikācijas apliecību, lēmumu un izziņu par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem saņemšana”, norāda VIAA.

Šajos e-pakalpojumos eksāmenu rezultātus varēs uzzināt arī tad, ja skolā netiek izmantoti elektroniskie žurnāli E-klase vai Mykoob. Īpašos gadījumos sertifikātus no Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas var izgūt un nosūtīt skolēniem arī skolas.

Vienlaikus jāņem vērā, ka, piesakoties izglītības turpināšanai Latvijas vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādēs, sertifikāti uzreiz nav nepieciešami, jo izglītības iestādēm skolēnu eksāmenu rezultāti būs pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmā izvietotā atskaitē. Tādēļ nav jāsteidzas izgūt sertifikātus pirmajā rezultātu paziņošanas dienā.

Papildus VIAA informē, ka plašāku informāciju par kopējiem 2025. gada provizoriskajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem valstī VIAA sniegs jūlija sākumā pēc tam, kad būs pieejami gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības eksāmenu rezultāti.