Pasākumu rīko “Ogres Attīstības Biedrība” sadarbībā ar projektu “Ogre rullē!”.
Ceturtdiena, 6. novembris, 2025 13:42
21.novembrī Ogresgrīvas pusmuižas pagalmā atkal priecēs vakara tirdziņš
21.novembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00 atjaunotajā Ogresgrīvas pusmuižas staļļa ēkā un tās pagalmā (Rīgas ielā 14a, Ogrē) notiks vakara tirdziņš. Pasākumā piedalīsies mājražotāji, amatnieki un mazie uzņēmēji, kas piedāvās pašu izaudzētu, saražoto un darināto. Par muzikālo noskaņu parūpēsies grupa “Dzilna”. Uz tikšanos - baudīsim šo vakaru visi kopā!