22. jūnijā Ķegumā norisinājās ielīgošanas pasākums

Vakarpusē pie Ķeguma Dienas centra ikviens bija laipni aicināts ieklausīties Ķeguma tautas nama bērnu vokālās studijas skanīgajās balsīs.
Savukārt Ķeguma pludmalē varēja dziedāt līdzi Ķeguma ģitārstudijai, kas izpildīja visiem pazīstamas un iemīļotas Līgo dziesmas, iesaistot arī skatītājus.

Visbeidzot pie Ķeguma Tautas nama raitā solī Jāņus ielīgoja un apmeklētājus priecēja VPDK “Kadiķis”, kuri bija sagatavojuši īpašu deju. 

