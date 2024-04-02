23. jūlijā tiks svinēti Birzgales pagasta svētki

Svētku programma:
10.00-11.00 2021.GADĀ DZIMUŠO MAZUĻU SVEIKŠANA RŪĶU PARKA ESTRĀDĒ
11.00-20.00 PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS BĒRNIEM RŪĶU PARKĀ (maksas)
11.00 RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRNIEM
11.30 MUZEJĀ "RŪĶI” APSKATĀMA IZSTĀDE – BIRZGALE LAIKA LĪKLOČOS
12.00-14.00 DZEJAS LASĪJUMS KOPĀ AR EVITU GŪTMANI RŪĶU PARKĀ
14.00-16.00 ZEMESSARDZES 54. BATALJONS CIEMOJAS BIRZGALES RŪĶU PARKĀ
15.00 VALSTS POLICIJA VIESOJAS RŪĶU PARKĀ
15.00-20.00 LIELĀS KOKA SPĒLES RŪĶU PARKĀ
15.00 MANDALU MEISTARKLASE PIEAUGUŠAJIEM (tikai ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 8. jūlijam, t. 2942462)
16.00-19.00 NĀC SPORTO RŪĶU PARKĀ
17.00-20.00 FOTO KASTE “ES SVINU BIRZGALES DZIMŠANAS DIENU” RŪĶU PARKĀ
19.00 BIRZGALES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJAS DIĀNAS ARĀJAS UZRUNA SVĒTKOS
19.15-20.00 PAŠDARBNIEKU KONCERTS
20.00-21.20 SVĒTKU KONCERTS KOPĀ AR AINĀRU BUMBIERU UN INETU RUDZĪTI
21.30-22.00 BIRZGALES AMATIERTEĀTRA IZRĀDE “BALLE SĀKAS”
22.00-3.00 BALLE KOPĀ AR GRUPU “KOMPROMISS”
00.10. DĪVA Dance Show