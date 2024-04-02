Otrdiena, 02.04.2024 04:19
Irmgarde
Otrdiena, 02.04.2024 04:19
Irmgarde
Piektdiena, 22. jūlijs, 2022 08:02

23. jūlijā tiks svinēti Birzgales pagasta svētki

ogresnovads.lv
23. jūlijā tiks svinēti Birzgales pagasta svētki
Piektdiena, 22. jūlijs, 2022 08:02

23. jūlijā tiks svinēti Birzgales pagasta svētki

ogresnovads.lv

23. jūlijā Birzgalē notiks pasākums "Prieks uzdzirkstī Birzgalē" – Birzgalei 455.

Svētku programma:

10.00-11.00 2021.GADĀ DZIMUŠO MAZUĻU SVEIKŠANA RŪĶU PARKA ESTRĀDĒ

11.00-20.00 PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS BĒRNIEM RŪĶU PARKĀ (maksas)

11.00 RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRNIEM

11.30 MUZEJĀ "RŪĶI” APSKATĀMA IZSTĀDE – BIRZGALE LAIKA LĪKLOČOS

12.00-14.00 DZEJAS LASĪJUMS KOPĀ AR EVITU GŪTMANI RŪĶU PARKĀ

14.00-16.00 ZEMESSARDZES 54. BATALJONS CIEMOJAS BIRZGALES RŪĶU PARKĀ

15.00 VALSTS POLICIJA VIESOJAS RŪĶU PARKĀ

15.00-20.00 LIELĀS KOKA SPĒLES RŪĶU PARKĀ

15.00 MANDALU MEISTARKLASE PIEAUGUŠAJIEM (tikai ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 8. jūlijam, t. 2942462)

16.00-19.00 NĀC SPORTO RŪĶU PARKĀ

17.00-20.00 FOTO KASTE “ES SVINU BIRZGALES DZIMŠANAS DIENU” RŪĶU PARKĀ

19.00 BIRZGALES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJAS DIĀNAS ARĀJAS UZRUNA SVĒTKOS

19.15-20.00 PAŠDARBNIEKU KONCERTS

20.00-21.20 SVĒTKU KONCERTS KOPĀ AR AINĀRU BUMBIERU UN INETU RUDZĪTI

21.30-22.00 BIRZGALES AMATIERTEĀTRA IZRĀDE “BALLE SĀKAS”

22.00-3.00 BALLE KOPĀ AR GRUPU “KOMPROMISS”

00.10. DĪVA Dance Show

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2024. 
Visas tiesības aizsargātas.