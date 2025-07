28 skolas saņems aprīkojumu fizikas kabinetu pilnveidei, arī Ogres Kalna pamatskola OgreNet

AS “Latvenergo” sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” noslēgusi jau ceturto konkursu, kurā 28 Latvijas vispārējas izglītības iestādes saņems fizikas kabineta aprīkojumu mācību procesa pilnveidei. Kopumā saņemts rekordliels pieteikumu skaits no 116 izglītības iestādēm. Vislielākā interese vērojama no Rīgas un Vidzemes reģiona skolām, informē konkursa organizatori.