29. jūlijā koncertciklā SKVĒRA KONCERTI grupa THE ROLLTONES Ogres novada Kultūras centrs

29. jūlijā plkst. 20.00 brīvdabas koncertciklā SKVĒRA KONCERTI uz Ogres Pilsētas skvēra skatuves kāps grupa THE ROLLTONES. Par grupas THE ROLLTONES dibināšanas laiku varētu uzskatīt 2006. gada vasaru, kad populārā kafejnīcā iepretim Latvijas Mūzikas Akadēmijai, kopā sanāca četri mūziķi. THE ROLLTONES ir vieni no nedaudzajiemamericana žanra vēstnešiem Latvijā, kas ar koncertiem uzstājusies lielākajos Latvijas mūzikas festivālos.